أخبار الزمالك | مراسم التتويج ببطولة الدوري المصري واحتفالات صاخبة بـ 100 عقبة.. وبيان جماهيري من لجنة لبيب عقب التتويج

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة داخل نادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:



مراسم تتويج الزمالك بـ درع الدوري المصري

توج الزمالك بلقب الدوري الممتاز للمرة الثالثة عشر في تاريخه، بعد التعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء المقام على ملعب استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

نصف نهائي كأس مصر.. فتوح يغيب عن الزمالك أمام أسوان للإيقاف





تأكد غياب أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة أسوان في نصف نهائي كأس مصر؛ للإيقاف، بعد الحصول على الانذار الثالث في لقاء البنك الأهلي.



شيكابالا يداعب ابنه آدم باستاد بتروسبورت ..صور



حرص محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على اصطحاب نجله آدم لملعب مباراة بترو سبورت خلال مواجهة البنك الأهلي في اللقاء الختامي ببطولة الدوري المصري .

سنبقى لنصنع النصر.. لجنة إدارة الزمالك تصدر بيانا بعد التتويج بالدوري



أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بيانا، موجها لجماهير النادي؛ بعد الفوز بالدوري، وجاء البيان كالتالي:

‏مشادة كلامية بين شيكابالا وأحمد مجاهد أثناء تسليم الزمالك درع الدوري

نشبت مشادة كلامية بين محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، وبين أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ؛بسبب رغبة قائد الفريق الأبيض في دخول اللاعبين المستبعدين من القائمة، وأسر اللاعبين إلى ملعب بتروسبورت للاحتفال بدرع الدوري.



مراسم تتويج الزمالك بـ درع الدوري المصري

توج الزمالك بلقب الدوري الممتاز للمرة الثالثة عشر في تاريخه، بعد التعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء المقام على ملعب استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يتعادل مع البنك الأهلي 1-1 في ليلة التتويج بالدوري

توج الزمالك بلقب الدوري الممتاز للمرة الثالثة عشر في تاريخه، بعد التعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء المقام على ملعب استاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.