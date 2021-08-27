أخبار النادي الأهلي.. المشوار انتهى بفوز صعب على أسوان.. حسام حسن في القلعة الحمراء 5 سنوات

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة عن النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

-الأهلى يعلن ضم حسام حسن لمدة 5 سنوات

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلى، عن التعاقد مع حسام حسن، مهاجم سموحة لمدة خمس سنوات قادمة.

-الأهلي ينهي مشوار الدوري بفوز صعب على أسوان

حقق الأهلي فوزا صعبا على ضيفه فريق أسوان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب استاد السلام الدولي "وي" في الجولة الختامية من بطولة الدوري الممتاز.

-حلم عمرى تحقق.. أول تعليق من كريم فؤاد بعد التوقيع لـ الأهلي

أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بـ النادي الأهلي أمس الخميس، عن التعاقد مع كريم فؤاد مدافع فريق النجوم لمدة خمس سنوات.

-بيرسي تاو بعد انتقاله لـ الأهلي: اخترت التاريخ

أعلن النادي الأهلي إتمام تعاقده رسميًا مع بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي رسميًا لمدة أربع سنوات.