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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

50 ألف جنيه .. منى الشاذلى تفاجئ أوائل الثانوية العامة على الهواء.. شاهد

منى الشاذلى
منى الشاذلى


استضافت الاعلامية منى الشاذلى اوائل الثانوية العامة ببرنامجها معكم والمذاع عبر فضائية CBC وقامت باهدائهن خمسين الف جنيه

وعقبت " الشاذلى " ، ببرنامجها معكم والمذاع عبر فضائية CBC قائلة " حقيقى تستاهلوا الفرحة " وقامت بسؤالهن معقبة " هتعملوا ايه بالفلوس؟ لتجيب احداهن بانها ستقوم بشراء قطة اما الاخريات سيقومن بادخارهن فى البنك .


وكان قد صرح وزير التعليم العالى مؤخرا أن عدد الجامعات زاد بشكل كبير من الأهلية والخاصة والدولية وغيرها، والكليات الحكومية أو الجامعات الخاصة الأهلية والتكنولوجية بها برامج المستقبل التكنولوجيا الحديثة وبرامج تسهل على الطالب فرصة عمل عند تخرجه ولدينا مبادرات عديدة، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى مهتم بتشجيع الطلاب بمنح دراسية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستبدأ بتطعيم جميع الهيكل الجامعى قائلًا: "نبدأ بخطة فورية لتطعيم كل منتسبى التعليم العالى، وغدًا المجلس الأعلى للجامعات يجتمع لاعتماد خطة تطعيم واضحة جيدة جدًا"، متابعًا أن التطعيم يبدأ من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب الجدد سيحصلون على اللقاح مع الكشف الطبى، وعدد الهيكل الجامعي طلاب بإداريين بأساتذة يبلغ 3 ملايين و200 ألف شخص".
 

الإعلامية منى الشاذلي التعليم العالي أوائل الثانوية الجامعات الخاصة وزير التعليم العالي

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