أخبار الرياضة| كريستيانو يعود لمانشستر يونايتد.. ماذا قدم رونالدو مع الشياطين الحمر.. والزمالك يُتوج بالدوري

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة على مستوى الرياضة المصرية والعالمية، نعرضها لكم كالتالي:



عاجل.. كريستيانو رونالدو يعود رسميًا لـ مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

بعد العودة للشياطين الحمر.. ماذا قدم رونالدو مع مانشستر يونايتد؟

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، تعاقده مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، قادمًا من صفوف يوفنتوس الإيطالي.

الزمالك يتعادل مع البنك الأهلي 1-1 في ليلة التتويج بالدوري

توج الزمالك بلقب الدوري الممتاز للمرة الثالثة عشر في تاريخه، بعد التعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء المقام على ملعب استاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

الأهلي ينهي مشوار الدوري بفوز صعب على أسوان

حقق الأهلي فوزا صعبا علي ضيفه فريق أسوان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب استاد السلام الدولي "وي" في الجولة الختامية من بطولة الدوري الممتاز.

الأهلى يعلن ضم حسام حسن لمدة 5 سنوات

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلى، عن التعاقد مع حسام حسن، مهاجم سموحة لمدة خمس سنوات قادمة.



