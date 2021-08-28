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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة قديمة لها.. شقيق ياسمين عبد العزيز: ارجعى وحشتينا.. صور

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

نشر الفنان وائل عبد العزيز صورة لشقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر صفحته على موقع فيسبوك . 

 

وعلق وائل عبد العزيز شقيق ياسمين عبد العزيز على الصورة قائلاً : " "يلا ارجعي واحشتينا".

 

وليست هذة المرة الأولى التى ينشر فيها وائل عبد العزيز صورة قديمة لشقيقته . 

 

وكان قد كشف "صدى البلد"، عن حقيقة إجراء الفنانة ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية أخرى في أحد مستشفيات سويسرا.

 

وعلم “صدى البلد” من مصادره، أن الأخبار المتداولة عن إجراء ياسمين عبد العزيز جراحة في سويسرا غير صحيحة، حيث إنها بحالة جيدة، ولا تحتاج إلى تدخل جراحي آخر حتى الآن.

 

وأوضح المصدر أن ياسمين عبد العزيز سوف تخضع للفحوصات الطبية للتأكد من سلامتها بشكل كامل والاطمئنان على العملية الجراحية التي أجرتها في مصر.

 

ياسمين عبد العزيز تغادر مطار القاهرة إلى سويسرا
 

وكانت ياسمين عبد العزيز غادرت مطار القاهرة الدولي، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها في يوليو الماضي.

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وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الفنانة ياسمين عبد العزيز وصلت إلى المطار بسيارة إسعاف مجهزة من أحد المستشفيات الخاصة، وتم السماح للسيارة بدخول بوابة صالة 4 المعنية بالطيران الخاص، لنقلها على طائرة إسعاف خاصة.

ياسمين عبد العزيز الحالة الصحية الفنانة ياسمين عبد العزيز شقيق ياسمين عبد العزيز وائل عبد العزيز مطار القاهرة الدولي

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