البابا تواضروس : المعرفة اكثر ما يشغلنى لدورها فى بناء شخصية الفرد



قال البابا تواضروس ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، ان الانسان عندما يشعر بالنعمة التى معه يفرح كثيرا حتى لو كانت هذه النعم بسيطة ولفت الى ان وباء كورونا عندما تفشى قام بتنبيه الانسان لأهم شئ فى الحياة وهو الهواء ولابد من ان يشكر العباد الله دائما على نعمه التى تشعر الانسان بالبهجة .



واضاف " البابا تواضروس " خلال لقائه ببرنامج باب الخلق والمذاع عبر فضائية النهار ، ان المعرفة هو اكثر ما يشغله والتى تبنى شخصية الفرد وتبعده عن اغلاق فكره حيث ان غيابها تولد عنه التشتت لافتا الى ان الارذوكس فى القبطية تعنى مستقيم الرأى .



ولفت الى ان تاريخ المسيحية منذ المسيح عليه السلام وحتى القرن الخامس الميلادى كان كل مسيحين الارض واحد وحصل انفصال بسبب عوامل رئيسية منها لعوامل تتعلق بالمناطق الجغرافية ، اللغة ..



يذكر أن البابا تواضروس الثاني القداس الإلهي قد صلى مؤخرا في كاتدرائية القديس مقاريوس الكبير بديره ببرية شيهيت، وذلك عقب تدشينها بيد قداسته اليوم بمشاركة ١٥ من أخبار الكنيسة.



وتم تدشين ثلاثة مذابح بالكاتدرائية الجديدة على أسماء قديسي الدير، وأيقونة حضن الآب (البانطوكراتور) وحامل الأيقونات (الأيكونوستاس).

د

والمذابح التي تم تدشينها، المذبح الرئيس على اسم القديس مقاريوس الكبير والمذبح البحري على التسعة والأربعين شهيدًا شيوخ شيهيت والمذبح القبلي على اسم القديس يوحنا القصير.



د