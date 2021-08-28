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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

محمود علاء: الجماهير مصدر السعادة.. ولم نشك لحظة في التتويج بالبطولة

طارق حامد
طارق حامد

عبر محمود علاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بعد التتويج بدرع الدوري، مشددا على أن مصدر سعادته هو رؤية الجماهير سعيدة.

 

وأضاف محمود علاء : "لا يوجد شك أن جماهير الزمالك يجب أن نحملهم فوق رؤوسنا، هم من صنعوا أسماءنا وجعلونا في هذه المكانة".

 

وقال علاء بعد التتويج: "الهدف الوحيد المؤثر في حياتي كان هدفي في نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان، انا أقدر حجم الكيان الذي ألعب له، ومن المفترض أن تكون طبيعة نادي الزمالك هي حصد البطولات".

 

وأوضح مدافع الزمالك: "كل مباراة كنا نلعبها كانت هامة لم نكن نمتلك حسابات لأي شئ سوى الفوز، ولم نحتفل إلا بعد مباراة الإنتاج الحربي، كان عندنا يقين وإيمان أن هذه المجموعة ستحصد البطولة منذ بداية الدوري".

 

واختتم علاء تصريحاته قائلا: "بطولة الدوري بالنسبة لنا انتهت، تبقى بطولة كأس مصر ثم نركز في إفريقيا".

 

الزمالك يتعادل 


وتعادل فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مع نظيره فريق البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهما باستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى ٨٠ نقطة وحسم لقب المسابقة لصالحه من الجولة السابقة، في حين رفع البنك الأهلي رصيده إلى ٣٥ نقطة يحتل بهم المركز الخامس عشر.

 

يذكر أن مشادة كلامية نشبت بين محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، وبين أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ؛بسبب رغبة قائد الفريق الأبيض في دخول اللاعبين المستبعدين من القائمة، وأسر اللاعبين إلى ملعب بتروسبورت للاحتفال بدرع الدوري.

 

ورفض أحمد مجاهد، السماح لقائد الفريق باستقدام أسر اللاعبين لأرضية الملعب؛ مما دفع شيكابالا للانفعال عليه. 


وحرمت العارضة لاعبي الزمالك من تسجيل هدف التقدم على البنك الأهلي في الدقيقة 15 من عمر المباراة، في هجمة هي الأولى خلال الربع ساعة الأولى من المباراة.

 

مرر إمام عاشور كرة عرضية رائعة بالمقاس على رأس محمود علاء الذي سدد الكرة برأسية متقنة ولكنها ارتطمت بالعارضة وحلت محل حارس مرمى البنك الأهلي.

 

وسدد إمام عاشور لاعب الزمالك صاروخية نحو مرمى أحمد السعدنى حارس مرمى البنك الأهلي، ولكن تصدى لها السعدني ببراعة شديدة وأبعدها عن مرماه.

 

وحاول البنك الأهلي أن ينظم هجمة مميزة على مرمى الزمالك، وبالفعل وصل إلى مرمى أبو جبل الذي تألق ومنع اهتزاز شباكه بعد إبعاده لتسديدة قوية من فادي فريد.

 

لم يتبدل الأداء كثيراً مع بداية شوط المباراة الثاني، وبدأ الزمالك في الاستحواذ على الكرة والبنك الأهلي يدافع بقوة.

 

وفي ركلة حرة مباشرة من مكان خطير لصالح البنك الأهلي سددها فادي فريد مباشرة على مرمى أبو جبل، الذي تصدى للكرة بصعوبة بالغة وأبعدها عن مرماه.

 

وأجري باتريس كارتيرون تبديل في الدقيقة 55 من عمر المباراة بنزول شيكابالا بدلاً من مروان حمدي لتغيير الشكل الهجومي، بسبب عدم تسجيل أهداف.

 

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