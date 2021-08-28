المثلوثي: أهنئ الجماهير بدرع الدوري.. ومعسكر برج العرب أعاد مستواي

أعرب التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بتتويج الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وقدم اللاعب التهنئة لجماهير الزمالك في كل أنحاء الوطن العربي، مشيراً إلى أن الجميع داخل الفريق يسعى لتحقيق المزيد من الألقاب في الفترة المُقبلة.

وقال حمزة المثلوثي في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك إنه عاد لمستواه خلال معسكر برج العرب، خاصة أنه كان بعيدا عن اللعب فترة طويلة، ولكنه استطاع التأقلم على الأجواء بعد ذلك واستعاد مستواه.





وتعادل فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مع نظيره فريق البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهما باستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى ٨٠ نقطة وحسم لقب المسابقة لصالحه من الجولة السابقة، في حين رفع البنك الأهلي رصيده إلى ٣٥ نقطة يحتل بهم المركز الخامس عشر.

مشادة كلامية

يذكر أن مشادة كلامية نشبت بين محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، وبين أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ؛بسبب رغبة قائد الفريق الأبيض في دخول اللاعبين المستبعدين من القائمة، وأسر اللاعبين إلى ملعب بتروسبورت للاحتفال بدرع الدوري.

ورفض أحمد مجاهد، السماح لقائد الفريق باستقدام أسر اللاعبين لأرضية الملعب؛ مما دفع شيكابالا للانفعال عليه.