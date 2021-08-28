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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري للأول والبقاء للثاني

كريم بامبو: نجحت فى تحقيق هدفين مع الزمالك والبنك الأهلي

كريم بامبو
كريم بامبو

أكد كريم بامبو لاعب الزمالك المعار إلى البنك الأهلى أنه سعيد بتحقيق لقب الدورى الممتاز مع الزمالك وبقاء فريق البنك الأهلي فى دورى الأضواء والشهرة.

 

وقال كريم بامبو في تصريحات تليفزيونية : أبارك للزمالك على بطولة الدوري التي استحقها بجدارة وأهنئ مجلس إدارة القلعة البيضاء.

 

اضاف: أهنئ البنك الأهلى على البقاء، كان موسما صعبا بالنسبة لى أول مرة أنافس على البقاء لاسيما وأنه فريق محترم واستطاع تحقيق التعادل مع بيراميدز والزمالك والأهلي.

 

وأضاف: بطولة الدوري هامة للغاية وحققت إنجازين بالبقاء مع البنك الأهلى بالدورى والتتويج باللقب مع الزمالك وأشكر خالد جلال والجهاز الفني والجهاز الفنى السابق بقيادة محمد يوسف.

 

تعادل الزمالك 

 

وتعادل فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مع نظيره فريق البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهما باستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى ٨٠ نقطة وحسم لقب المسابقة لصالحه من الجولة السابقة، في حين رفع البنك الأهلي رصيده إلى ٣٥ نقطة يحتل بهم المركز الخامس عشر.

 

يذكر أن مشادة كلامية نشبت بين محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، وبين أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ؛بسبب رغبة قائد الفريق الأبيض في دخول اللاعبين المستبعدين من القائمة، وأسر اللاعبين إلى ملعب بتروسبورت للاحتفال بدرع الدوري.

 

ورفض أحمد مجاهد، السماح لقائد الفريق باستقدام أسر اللاعبين لأرضية الملعب؛ مما دفع شيكابالا للانفعال عليه. 

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