عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تراجعت عن الاعتزال.. معلومات لا تعرفها عن إيمان العاصي في عيد ميلادها

إيمان العاصى
إيمان العاصى

تحتفل اليوم الفنانة إيمان العاصى بعيد ميلادها ، حيث انها من مواليد 28 أغسطس  عام 1985 .

  بدأت إيمان العاصى  العمل في المجال الفني بعد ترشيح خالد بهجت لها للمشاركة فى مسلسل أمس لا يموت ، ومن بعدها شاركت في عدد من الأعمال الدرامية، منها: أحلام في البوابة، دعوة فرح، حضرة المتهم أبي، 9 جامعة الدول، اﻹكسلانس . 

 

 كما شاركت سينمائيًا في أفلام  مسجون ترانزيت، مقلب حرامية، حماتي بتحبني ، بالإضافة الى فليم حرب كرموز .

 

تزوجت الفنانة إيمان العاصى مرة واحدة ، الا انها إنفصلت عن زوجها بعد فترة قصيرة ، بسبب حدوث خلافات بينهم وصلت الى الصحافة ، واسفرت الزيجة عن إنجابها طفلة واحدة . 

٤٠يوم تقال قوي .. إيمان العاصي تحيي أربعين والدها بكلمات مؤثرة

إيمان العاصي تتذكر والدها بكلمات مؤثرة

وقد جاءت الخلافات بعد ان تقدمت إيمان العاصى  ببلاغ إلى قسم شرطة الشيخ زايد اتهمت فيه زوجها باختطافها واحتجازها داخل شقته بالشيخ زايد ومنع الطعام عنها لمدة أسبوع لإجبارها على التنازل عن شقتها بشارع الملك فيصل بالجيزة له.

 

بعد النجاح الذى حققته إيمان العاصى فى بداية مشوارها الفنى  فؤجى الجيمع بإعتزالها الفن وارتدائها الحجاب ، قبل ان تتراجع عن هذا القرار وتعود الى التمثيل من جديد 

إيمان العاصي الفنانة ايمان العاصي عيد ميلادها حرب كرموز حضرة المتهم ابي

موضوعات متعلقة

واحشني.. إيمان العاصي توجه رسالة مؤثرة لوالدها بعد وفاته

ربنا يصبرك يا حبيبتي.. داليا مصطفى تعزي إيمان العاصي بعد وفاة والدها

ترشيحاتنا

تعرف علي مهام عمل اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية وفقا للقانون

أستون مارتن تكشف عن DBX الهجينة المعتدلة.. صور

أكاديمية البحث العلمي تبدأ فعاليات المؤتمر الدولي لصون الطبيعة ومواردها ..اليوم

دعاء بأجر 40 مليون حسنة .. لا يعرفه الكثيرون

إنبي يستضيف الجونة فى ختام الدورى الممتاز .. الليلة

أول تعليق من محمد رمضان بعد سحب الدكتوراه منه.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏مشادة كلامية بين شيكابالا وأحمد مجاهد أثناء تسليم الزمالك درع الدوري

اعتذار وندم.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان | تفاصيل

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

أول تعليق من محمد رمضان بعد سحب الدكتوراه منه.. شاهد

مصدر بـ الزمالك يكشف حقيقة اعتداء جنش على كارتيرون

ارتفاع منسوب النيل يغمر طرق عزبة يونس بالقوصية|وتحرك عاجل من رئاسة المركز

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021.. تفاصيل كاملة

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديو جراف.. مقاتل على خط النار.. رحيل حمدي الكنيسي فارس الإذاعة

ليست وهمية.. 8 نجوم حصلوا على الدكتوراة الفخرية من جامعات مرموقة

سقط في فخ السخرية.. شهادة دكتوراة محمد رمضان فشنك

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: نادي الداخلية.. مدرسة صناعة اللاعبيين

د.أحمد سعد عقل يكتب: الأسطورة والدكتوراه الفخرية

عمر عاقيل يكتب: صفقات مضروبة

سعد الفقي يكتب: هموم الصحافة الإلكترونية

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ