عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول اتصال رسمي بين أمريكا والصين منذ تولي بايدن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت وكالة "رويترز" الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، إن مسؤولاً كبيرًا بوزارة الدفاع الأمريكية أجرى محادثات مع عسكريين صينيين للمرة الأولى منذ تولي رئيس الولايات المتحدة جو بايدن منصبه.

وفي وقت سابق، قال نائب قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية المشرفة على الترسانة النووية توماس بوسييه إن تطوير الصين قدراتها النووية "لا يمكن أن يظل بعيدا عن الاهتمام" رغم تأكيدها أنها تريد حيازة الحد الأدنى من الرادع النووي.

وأضاف أن الصين ستتخطى روسيا قريبا لتمثل أكبر تهديد نووي للولايات المتحدة وحذر من أنه لا توجد آلية لتجنب إساءة الفهم في مجال الأسلحة النووية بين البلدين.

وتابع المسؤول العسكري الأمريكي: "ستكون هناك مرحلة عبور ستتعاظم فيها التهديدات النووية التي تمثلها الصين على ما تمثله روسيا حاليا من تهديد".

بسبب منشأ كورونا| تحرك عاجل من الصين ضد أمريكا.. ماذا يحدث؟

بايدن يعين نيكولاس بيرنز سفيرا لدى الصين

ما سر مكالمة رئيس وزراء كندا لـ بايدن بشأن الأزمة مع الصين

وأشار إلى أنه وبخلاف الوضع بالنسبة لروسيا، ليس لدى الولايات المتحدة أي معاهدات أو آلية حوار مع الصين حول قضية "الحد من أي سوء فهم أو لغط"، وفقًا لـ"رويترز".

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عبّر خلال اجتماع مع وزراء خارجية الدول الآسيوية والشريكة الشهر الجاري عن قلقه الشديد من الترسانة النووية الصينية المتنامية.

ودعا بلينكن الصين إلى الالتزام بمسؤولياتها الدولية بموجب قانون البحار الدولي والكف عن "سلوكها الاستفزازي" في بحر الصين الجنوبي.

وأبدى الوزير الأمريكي قلق واشنطن البالغ إزاء "الانتهاكات الحقوقية المتواصلة" من قبل السلطات الصينية في التبت وهونج كونج ومنطقة سنجان ذاتية الحكم.

كما انضم بلينكن إلى الدعوة لإتمام عملية جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من الأسلحة النووية، وحث دول آسيان على الضغط على السلطات العسكرية الجديدة في مينامار بغية وضع حد للعنف في هذا البلد ودعم مساعي شعبه الرامية لـ"العودة إلى الحكم الديمقراطي".

 

 

الصين أمريكا وزارة الدفاع الأمريكي عسكريين صينيين جو بايدن بايدن روسيا بلينكن

موضوعات متعلقة

بسبب منشأ كورونا| تحرك عاجل من الصين ضد أمريكا.. ماذا يحدث؟

وصفته بالمزور.. الصين تستبق تقرير أمريكا بشأن كورونا بطلب تفتيش موقع عسكري

سباق دولي.. الصين تبني مدينة دولية للفضاء لمنافسة امريكا

ترشيحاتنا

أول ظهور .. كريستيانو رونالدو يشارك فى مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل

متى يبدأ وقت العشاء ومتى ينتهي ؟ دار الإفتاء تجيب

أقوى دعاء لفك السحر وآيات تحصنك من شروره

توقعات الأبراج لهذا الأسبوع السبت 28 أغسطس إلى الجمعة 3 سبتمبر 2021

مازيراتي MC20 تحقق نجاحا مذهلا في السوق الأمريكي

200 ميجابيكسل.. تسريبات تكشف قدرات كاميرا هاتف Xiaomi 12 Ultra من شاومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏مشادة كلامية بين شيكابالا وأحمد مجاهد أثناء تسليم الزمالك درع الدوري

اعتذار وندم.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان | تفاصيل

مصدر بـ الزمالك يكشف حقيقة اعتداء جنش على كارتيرون

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 عبر هذا الرابط

ارتفاع منسوب النيل يغمر طرق عزبة يونس بالقوصية|وتحرك عاجل من رئاسة المركز

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021.. تفاصيل كاملة

عمرو أديب يهاجم محمد رمضان بعد ازمة الدكتوراه .. لا هيكسب ولا يربح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديو جراف.. مقاتل على خط النار.. رحيل حمدي الكنيسي فارس الإذاعة

ليست وهمية.. 8 نجوم حصلوا على الدكتوراة الفخرية من جامعات مرموقة

سقط في فخ السخرية.. شهادة دكتوراة محمد رمضان فشنك

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: نادي الداخلية.. مدرسة صناعة اللاعبيين

د.أحمد سعد عقل يكتب: الأسطورة والدكتوراه الفخرية

عمر عاقيل يكتب: صفقات مضروبة

سعد الفقي يكتب: هموم الصحافة الإلكترونية

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ