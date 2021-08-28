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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة محمد صلاح.. مواعيد مباريات ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

رونالدو - صلاح
رونالدو - صلاح

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مواعيد مباريات ليفربول في دور المجموعات ضمن منافسات بطولة دورى أبطال أوروبا موسم 2021/22.

 

ويقود محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى فى دورى أبطال أوروبا فى مجموعة ضمت أندية ميلان الإيطالي وبورتو البرتغالى وأتليتكو مدريد الإسباني.

 

وجاءت مواعيد مباريات ليفربول  الإنجليزي في دور المجموعات ضمن منافسات بطولة دورى أبطال أوروبا بمشاركة محمد صلاح على النحو التالي: 

 

ليفربول وميلان، الأربعاء 15 سبتمبر، 9 مساء

 

بورتو وليفربول، الثلاثاء 28 سبتمبر، 9 مساء

 

أتلتيكو مدريد وليفربول، الثلاثاء 19 أكتوبر، 9 مساء

 

ليفربول وأتلتيكو مدريد، الأربعاء 3 نوفمبر، 9 مساء

 

ليفربول وبورتو، الأربعاء 24 نوفمبر، 9 مساء

 

ميلان وليفربول، الثلاثاء 7 ديسمبر، 9 مساء

 

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

 

وسيشهد الدوري الانجليزي منافسة شرسة بين كريستيانو رونالدو ومحترفنا المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز  البريميرليج .

 

محمد صلاح حقق لقب هداف الدورى الانجليزي مرتين متتاليتين موسمي 2017-2018 ، 2018-2019 .

 

وينافس محمد صلاح في كل موسم على لقب الهداف وهو نفس طموح البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق مانشستر يونايتد فى إطار منافسات الدورى الإنجليزى البريميرليج .

 

وسجل محمد صلاح في موسم 2017-2018  32 هدفا ليحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بينما تساوي مع أوباميانج و السنغالي ساديو ماني في أهداف موسم 2018-2019 بـ 22 هدفا لكل منهم . 


بينما نجح الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو في حصد لقب الهداف حينما كان لاعبا في فريق مانشستر يونايتد فى إطار منافسات بطولة الدورى الإنجليزي برصيد 31 هدف في موسم 2007-2008.

 

ومن المقرر أن يواجه فريق مانشستر يونايتد منافسه ليفربول يوم 24 أكتوبر 2021 فى إطار منافسات الدورى الإنجليزي البريميرليج على ملعب الاولد ترافورد في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.


وتقام المباراة الثانية بين فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد فى إطار منافسات الدورى الإنجليزى يوم 22 مارس على ملعب الأنفيلد معقل فريق الريدز في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة. 

ليفربول دوري ابطال أوروبا محمد صلاح ميلان بورتو أتليتكو مدريد مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو

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