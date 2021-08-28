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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هل تصطدم الأرض بكويكب أو نيزك؟.. الدكتور فاروق الباز يُجيب

الدكتور فاروق الباز
الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصري

قال الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصري، إن احتمال اصطدام الأرض بكويكب أو نيزك أمر وارد، لأن الكوكيبات كانت كوكبا كبيرا ثم تفجر إلى آلاف القطع، وبعضها قد يصل إلى الأرض، ومنها ما ينزل على الأرض ونطلق عليه نيازك وشهبا.

واشار عالم الفضاء المصري ، في مداخلة مع قناة سكاي نيوز عربية، أن العالم العربي وصل إلى الريادة في العلم والعالم كله يعترف بحكمة العلماء العرب في هذه المرحلة، والمشكلة ليست في العقل العربي.

وأكد  الباز ان وسائل التواصل الاجتماعي مهمة جدًا، وسوف توصلنا إلى مكانة أفضل، لأنه في القديم كان الناس يسيرون وراء المشايخ، ولكن الله عز وجل قال في كتابه: اقرأ ، وهذا يعني أن نجمع المعلومات بأنفسنا، ونتمتع بالفكر والقراءة وهي أساس العلم والمعرفة وتكوين الشخصية الصحيحة.

وأوضح ، أن هناك مشروعا بين وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» وبعض المراكز في دول الخليج العربي، لإنشاء موقع لإطلاق صواريخ الفضاء بالقرب من خط الاستواء.

الدكتور فاروق الباز فاروق الباز عالم الفضاء المصري نيزك نيازك

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