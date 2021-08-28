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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنبي يستضيف الجونة فى ختام الدورى الممتاز .. الليلة

مباراة إنبي والجونة
مباراة إنبي والجونة

يستضيف فريق الكرة الأول بنادى إنبى  بقيادة حلمى طولان نظيره الجونة في تمام التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز.

 

ويعتبر لقاء الليلة مواجهة قوية لفريق إنبي والجونة حيث يدخل الفريق البترولي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على نظيره المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع بينهما فى إطار الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الجونة مع الأهلى بثلاثة أهداف لكل فريق في نفس الجولة.

 

ترتيب جدول الدورى

 

ويحتل فريق إنبي بقيادة حلمى طولان المركز السادس بجدول ترتيب الدورى  الممتاز برصيد 46 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز خلالها في 11 لقاء وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكه 35 هدفا.

 

فيما يحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز خلالها في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 41 هدفا.

 

من جانبه طالب حلمى طولان المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى إنبى لاعبيه بمواصلة الانتصارات من أجل تحسين ترتيب الفريق البترولي في آخر جولة للمسابقة مؤكدا على ضرورة استغلال أنصاف الفرص لحسم المباراة مبكرا.

 

في المقابل طالب رضا شحاته المدير الفني للجونة لاعبيه بضرورة استغلال الدفعة المعنوية التي حصل عليها لاعبي الفريق بعد التعادل مع الاهلى فى اللحظات الأخيرة بتحقيق فوز يكون بمثابة مسك ختام لموسم متميز للفريق.


يذكر أن فريق الكرة الأول بنادي إنبي بقيادة حلمى طولان يحتل المركز السادس فى ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 46 نقطة نجح فى جمعها بعد الفوز فى 11 مباراة والتعادل فى 13 لقاء وخسارة 9 مباريات على مدار الثلاثة والثلاثين جولة في عمر المسابقة المحلية.

 

فيما تقلد فريق الكرة الأول بنادى الجونة بقيادة رضا شحاتة المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة نجح فى اقتناصها بعد أن فاز في 8 مباريات وخسر 11 لقاء وتعادل في 14 مباراة على مدار 33 جولة في البطولة المحلية.


 

انبي الجونة الدوري بتروسبورت المصري حلمي طولان رضا شحاته

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