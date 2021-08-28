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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شكرا جمهور الأهلي.. مصطفي شوبير يعلق على أول مباراة رسمية يبدأها بالدوري

صدى البلد

عبر مصطفي شوبير حارس مرمي النادي الاهلي عن سعادتة بعد بدء أول مباراة رسمية مع النادي الاهلي في الدوري. 

وكتب مصطفي شوبير عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك  :الحمدلله دائمآ وأبدا أول مباراة رسمية مع النادي الاهلي في الدوري شكرا جمهور الاهلي العظيم علي المساندة وإن شاء الله القادم أفضل.

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وقرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٧ أيام بعد انتهاء بطولة الدوري الممتاز.

ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم ٥ سبتمبر المقبل.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً مثيراً 2-1 على أسوان، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في الجولة الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.

تقدم أسوان بهدف مباغت للاعب أشرف مجدي، وتعادل محمد شريف للأهلي من ركلة جزاء، ثم أضاف صلاح محسن الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

اعتمد موسيماني المدير الفني للأهلي في تشكيلة اللقاء على العديد من العناصر التي لا تشارك بانتظام لإكسابها حساسية المباريات وإعدادها للمرحلة المقبلة.

ولاحت للأهلي أكثر من فرصة للتهديف لكنها أهدرت جميعًا، لعدم إتقان اللمسة الأخيرة وغياب التوفيق بعدما حرمت العارضة والقائم هدفين محققين للأهلي. 

بهذه النتيجة يصل رصيد الأهلي للنقطة 76 ويتوقف رصيد أسوان للنقطة 27.

 

مصطفى شوبير ابن شوبير الأهلى أبطال الدورى

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