أول تعليق من محمد رمضان بعد سحب الدكتوراه منه.. شاهد

دافعت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية عن الفنان محمد رمضان بعد تكريمه وحصوله على الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي في لبنان.



وكتبت نضال عبر تغريدةٍ نشرتها على حسابها الرسمي على تويتر "مبروك محمد رمضان على تكريمه في لبنان وعلى كل انجازاته في الوطن العربي لبنان يفتخر بالنجم المصري وكلنا نصفق لتكريمه اما الذين ينعقون فلأنهم منسيون".

ليرد عليها محمد رمضان قائلاً "الصحفية اللبنانية الكبيرة #نضال_الأحمدية كلامك وسام على صدري .. والتكريم الحقيقي هو محبتك ومحبة جمهوري محمد_رمضان ثقة في الله نجاح "



أثار الفنان محمد رمضان حالة واسعة من الجدل، بمواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد إعلانه حصوله على الدكتوراه الفخرية، وشهادة تكريم، ولقب «سفير الشباب العربي»، خلال حفل أقيم في لبنان ضمن فعاليات مهرجان «أفضل»، في «كازينو لبنان».



وكتب النجم محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «شكرا معالي وزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، وشكراً المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي، ثقة في الله نجاح».



حقيقة الشهادة

من جانبه كذبت السفارة الألمانية في القاهرة، اليوم الخميس، الفنان محمد رمضان، عقب تصريحه بأنه حصل على شهادة الدكتوراة الفخرية من المركز الثقافي الألماني في لبنان.

وقالت السفارة الألمانية في القاهرة تعليقا على الأمر: "ليست كل المؤسسات التي تستخدم كلمة ألمانيا تابعة للحكومة الألمانية، لا علاقة بين الحكومة الألمانية وما يسمى بالمركز الثقافي الألماني بلبنان".

داخل الطائرة

وكان الفنان محمد رمضان، قد نشر صورا بطائرته الخاصة، برفقة نجله علي، وذلك لتكريمه كسفير للشباب العربي، في مهرجان "الأفضل الدولي" الذي أقيم في كازينو لبنان.

وقبل تكريمه، شارك محمد رمضان جمهوره بمقطع فيديو وهو داخل الطائرة لحظة وصوله إلى لبنان، واصفاً إياه ببلده الثاني، كما أعرب عن محبته للبلد بأغنية السيدة فيروز "بحبك يا لبنان".

