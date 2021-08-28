في ختام الدوري الممتاز.. سموحة يصطدم بالمقاصة وبيراميدز يستضيف المحلة الأبرز

تقام اليوم السبت العديد من مباريات الدورى الممتاز فى إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر المسابقة المحلية.

ويشهد اليوم ختام منافسات البطولة المحلية بعدما توج فريق الكرة الأول بالنادى الزمالك بلقب الدورى الممتاز برصيد 80 نقطة.

وجاءت مباريات اليوم السبت فى ختام الدورى الممتاز على النحو التالي:

سموحة vs المقاصة

يحل فريق الكرة الأول بنادى مصر المقاصة بقيادة محمد عبدالجليل على نظيره فريق سموحة الذى يقوده فنيا أحمد سامى فى تمام الساعة مساء اليوم السبت على ملعب استاد الإسكندرية فى إطار الجولة الرابعة والثلاثون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ونجح فريق سموحة بقيادة احمد سامي فى الوصول الى المركز الثالث برصيد 53 نقطة فيما واصل مصر المقاصة سلسلة نتائجة المخيبة للآمال واحتل المركز الـ13 برصيد 37 نقطة.

وحقق فريق سموحة فوزا غاليا مساء الثلاثاء، على نظيره أسوان بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 33 للدوري الممتاز.

وسجل أهداف سموحة كل من مصطفى فتحي في الدقيقة 12 و 72 فيما أضاف محمد نادي الهدف الأول في الدقيقة 7 من بداية اللقاء، وأحرز هدف أسوان الوحيد اللاعب اشرف مجدي في الدقيقة 52 من الشوط الثاني.

فيما تلقى الفريق الفيومي بقيادة محمد عبدالجليل خسارة كبيرة فى المباراة الأخيرة أمام نظيره فريق بيراميدز بخمسة أهداف نظيفة.

بيراميدز وغزل المحلة

يستضيف فريق بيراميدز بقيادة اليوناني تاكيس جونياس نظيره فريق غزل المحلة على ملعب استاد الدفاع الجوى فى ختام منافسات بطولة الدورى الممتاز فى تمام الساعة السادسة مساء.

ويدير اللقاء تحكيميا طاقم مكون من : وائل فرحان حكما للساحة وثنائي المساعدين هشام هاشم وأحمد حبيب وشاكر عبد الحليم حكما رابعا.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 52 نقطة فيما جاء فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد فى المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة.

المقاولون العرب vs الاتحاد السكندري

يواجه فريق المقاولون العرب نظيره الاتحاد السكندري على ملعب استاد المقاولون العرب فى إطار الجولة الـ 33 بالدورى الممتاز.

ويدير اللقاء تحكيميا طاقم مكون من : نادر قمر الدولة حكما للساحة ويعاونه الثنائى هشام عبد العزيز وأحمد الشريف وبكر الشريف.

الإنتاج الحربي vs وادي دجلة

يخوض فريق الإنتاج الحربي مباراة تحصيل حاصل أمام وادى دجلة فى تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب استاد السلام في ختام منافسات الدورى الممتاز.

وهبط الفريقان إلى دورى الدرجة الثانية بعدما احتل الإنتاج الحربي المركز الـ 17 فى ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 27 نقطة فيما جاء فريق وادى دجلة فى المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة.