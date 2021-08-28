خدمات تهمك.. أسعار الذهب تعود للصعود.. توقعات الأبراج لهذا الأسبوع..وطقس شديد الحرارة على القاهرة

يبرز موقع صدى البلد، أخبار الخدمات التي قدمها للقراء خلال الساعات الماضية، في السطور التالية..

أسعار الذهب تعود للصعود والجرام يرتفع 5 جنيهات

ارتفع سعر الذهب في محلات الصاغة في مصر، بنحو 5 جنيهات على مستوى جميع الأعيرة، وفقًا لآخر تحديث للمواقع المتخصصة.

14 شرطا لفتح مخبز بلدي من التموين.. تعرف عليها

فتح مخبز تمويني أو فرن بلدي، يعد أحد أبرز المشروعات التي تعمل بها العائلات والتي يبحث عن شروط فتح مخبز تمويني الكثيرون لإقامة مخبز تمويني لبيع الخبز المدعم، ويكون تابع لمنظومة الخبز.

توقعات الأبراج لهذا الأسبوع السبت 28 أغسطس إلى الجمعة 3 سبتمبر 2021

يقدم خبير الأبراج محمد جيرون توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 28 أغسطس الى يوم الجمعة 3 سبتمبر 2021

شديد الحرارة على القاهرة.. الأرصاد: طقس اليوم معتدل ليلا على شمال ووسط البلاد

اكدت هيئة الأرصاد الجوية انه سوف يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار إلى شديد الحرارة على الدلتا والقاهرة ومنطقة القناة وصولا لشمال الصعيد، كما انه يكون معتدل ليلا على شمال ووسط الجمهورية، مائل للحرارة على جنوب الجمهورية والبحر الأحمر .

دعاء بأجر 40 مليون حسنة .. لا يعرفه الكثيرون

دعاء بأجر 40 مليون حسنة لعله حلم وأمنية واحتياج، ففضلًا عن أنه من الوصايا النبوية الشريفة وأحد السُنن المستحبة الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإن دعاء بأجر 40 مليون حسنة هو طوق النجاة والسبيل للتخلص من جميع الذنوب التي نغصت علينا حياتنا بنتائجها من الفقر والمرض والكروب وضيق العيش، إضافة إلى أنها ضيعت آخرتنا، لذا يتعلق الكثير من الرجاء على دعاء بأجر 40 مليون حسنة ، حيث إنه في وقت من أفضل الأوقات المباركة، لذا يمكن القول بأنه أحرى بمغفرة الذنوب وحصد الحسنات.