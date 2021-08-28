عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معاريف: الجيش الإسرائيلي بدأ يستوعب إخفاقات الحرب الأخيرة في غزة

معاريف: الجيش الاسرائيلي
معاريف: الجيش الاسرائيلي بدأ يستوعب إخفاقات الحرب الأخيرة

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن نتائج الحرب الأخيرة لم تكن كافية لجلب الهدوء إلى إسرائيل.

ووفقاً للصحيفة العبرية، ستواصل غـــزة تحدي الجيش والحكومة قريبا، لأن نتائج عملية حارس الأسوار وإنجازات الجيش فيها لم تكن كافية لتغيير الوضع بما يؤدي إلى الهدوء.

وفاة حمدي الكنيسي | حكاية إذاعي قدير أزعج إسرائيل

34 وفاة و8 آلاف إصابة .. تطورات كورونا في إسرائيل اليوم

وأوضحت "معاريف" أن الجيش بدأ أيضًا في استيعاب ذلك، رغم أولوية الجيش في التركيز على قضية إيـران، لكن كما هو الحال دائمًا غـــزة الصغيرة المعقدة والتي يصعب حلها، قد تأخذ قريبا الحيز الأكبر من اهتمام الجيش.

وأشارت "معاريف" إلى أن اهتمام إسرائيل بغزة لهذه الدرجة وتهميش القضايا الإقليمية الكبرى، يعد تناقض صارخ مع مصلحة إسرائيل.

الجيش الإسرائيلي إسرائيل تل أبيب غزة الحرب الأخيرة

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي يسعى لتعميق جراح آرسنال في الدوري الإنجليزي

الخبرة الألمانية..العربية للتصنيع تبدأ في الإنتاج الفعلي للوحات المعدنية المؤمنة بأياد مصرية

احذرها.. عملية احتيال جديدة على واتساب تتيح للغرباء قراءة محادثاتك الخاصة

قمة بايدن وبينيت .. رئيس حكومة إسرائيل يدعو الرئيس الأمريكي لزيارة تل أبيب

للشباب السعودي.. نظرة شاملة عن فولكس فاجن شيروكو 2021 | صور

إثيوبيا تدعو دولة كبيرة للوقوف ضد تونس بشأن سد النهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏مشادة كلامية بين شيكابالا وأحمد مجاهد أثناء تسليم الزمالك درع الدوري

أول تعليق من محمد رمضان بعد سحب الدكتوراه منه.. شاهد

اعتذار وندم.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان | تفاصيل

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

تعرف على درجات الحرارة اليوم السبت 28-8-2021

مصدر بـ الزمالك يكشف حقيقة اعتداء جنش على كارتيرون

ارتفاع منسوب النيل يغمر طرق عزبة يونس بالقوصية|وتحرك عاجل من رئاسة المركز

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021.. تفاصيل كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديو جراف.. مقاتل على خط النار.. رحيل حمدي الكنيسي فارس الإذاعة

ليست وهمية.. 8 نجوم حصلوا على الدكتوراة الفخرية من جامعات مرموقة

سقط في فخ السخرية.. شهادة دكتوراة محمد رمضان فشنك

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: نادي الداخلية.. مدرسة صناعة اللاعبيين

د.أحمد سعد عقل يكتب: الأسطورة والدكتوراه الفخرية

عمر عاقيل يكتب: صفقات مضروبة

سعد الفقي يكتب: هموم الصحافة الإلكترونية

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ