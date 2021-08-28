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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انطلاق اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة.. أبرز مانشيتات صباح البلد

صحف
صحف

عرض برنامج صباح البلد ، المذاع على  فضائية “صدى البلد”، مجموعة من التقارير والأخبار المتنوعة من الصحف والمواقع المحلية والعالمية، اليوم السبت ، جاءت كالتالي:

انطلاق اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة

وزير الزراعة يجري جولة تفقدية لعدد من المشروعات بمحافظة قنا

قافلة عيون لمكافحة مسببات العمى بمحافظة بني سويف

اختتام الدورات التدريبية بشأن قانون تنظيم المركبات بالشوارع

تبدأ اليوم أعمال مؤتمر بغداد بمشاركة دول الجوار 

وفي ذات السياق ، أعلن الديوان الأميري القطري، اليوم السبت، أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، غادر الدوحة متوجها إلى العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وأوضح الديوان الأميري أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى أمير قطر لحضور القمة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، أن الكاظمي استقبل منذ قليل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد قبل انطلاق قمة دول الجوار.

وتهدف القمة إلى تخفيف التوترات التي تمر بها المنطقة وتعزيز التعاون والشراكة بينها.

ويحضر القمة عدد من رؤساء الدول وممثليها، من مصر والسعودية والكويت والإمارات تركيا.

 

صباح البلد اختبارات القدرات وزير الزراعة قافلة عيون اخبار التوك شو

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