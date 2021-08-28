ليه دولة ألبانيا تريند؟ بلوجر يجيب |شاهد

قال البلوجر ، شريف نبيل ، إن سبب اتجاهه من دراسة الهندسة لـ صناعة محتوى للسفر عبر “ التيك توك “ ، هو عشقه للسفر المختلف وغير التقليدي ، والذي يمتزج بالاختلاط مع أهل البلد ، مما يجعل للسفر متعة أخرى ، كاشفا خلال حديثه عن سفره لدولة ” ألبانيا " .

وأضاف البلوجر شريف نبيل ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن تغير الكارير أمر لم يكن سهلا ، متابعا : " بدأت منذ أربع سنوات وتعلمت التصوير والإيدينتج وأزاي أكلم قدام الكاميرا ".

وأشار إلى أن فترة الحظر خلال العامين الماضيين كانت فرصة جيدة للتعلم ، متابعا : " الواحد لازم يستغل الوضع الصعب لصالحه " .

وتابع : تعلمت الإخراج والإيد ينتج والإعداد أون لاين ، وسافرت 30 دولة حول العالم .

وواصل : دولة ألبانيا فاجئتني والطبيعة هناك تحفة والبلد صغيرة ، وشمالها مختلف عن جنوبها ، وبدون تأشيرة للمصريين .