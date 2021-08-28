رئيس الوزراء العراقي: نطمح لتعاون أمني واستخباراتي مع فرنسا

أكد رئيس الورزاء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن العراق وفرنسا شريكان أساسيان في محاربة الإرهاب، مثمناً الدور الفرنسي في دعم العراق في مجالات محاربة الإرهاب، سواء بنحو مباشر أو عبر تواجد فرنسا ضمن التحالف الدول.

وقال "الكاظمي"، أننا نطمح إلى تعاون أكبر في المجالات الاستخبارية والأمنية".، جاء ذلك خلال تصريحات الزعيمين خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة العراقية، بغداد، التي وصلها ماكرون، مساء الجمعة، للمشاركة في القمة المرتقبة.

وتابع: "إننا نرى آفاقا كبيرة للعلاقة بين البلدين، ونسعى إلى تطويرها وإلى أن نستفيد من الخبرات الفرنسية في مشروعات النفط والكهرباء والنقل والصناعات العسكرية وغيرها، ونأمل أن تسفر المباحثات بين الجهات المعنية في البلدين بشكل عاجل عن التوصل إلى تعاون واتفاقات تطبق على الأرض لخدمة شعبنا".

وعبر عن رغبة العراق الجدية لتعميق العلاقات الثقافية مع فرنسا، "ونسعى إلى التوسع في هذا المجال والاستفادة من الخبرات الثنائية وتوسعة مجال تبادلها بين البلدين".