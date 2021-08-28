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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متى ينصح باللجوء لـ الحقن المجهري؟ استشاري يجيب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الدكتور ياسين الفقي، استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال بمركز مصر للذكورة، إن عملية الحقن المجهري هي سحب البويضات من الزوجة بعد عملية تنشيط لها وأخذ حيوانات منوية من الزوج وحقن تلك البويضات بالحيوان المنوي مباشرة، لينتج عنها جنين.

وأضاف ياسين الفقي، خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه يتم زراعة الجنين داخل رحم السيدة لحدوث الحمل المرغوب، موضحا أنه يتم اللجوء إلى الحقن المجهرى عندما يكون هناك صعوبة فى الوصول للحمل الطبيعي.

وأشار استشاري جراحة الذكورة إلى أن عمر الزوجين هو الذي يحدد نجاح أو فشل عملية الحقن المجهري ، حيث يفضل أن يكون الحقن المجهري للزوجين قبل 35 عاما.

ونوه الدكتور ياسين الفقي، استشاري جراحة الذكورة، على أن عملية الحقن المجهري تفشل في بعض الحالات التي تحدث بسبب الزوجين ، ومنها ارتفاع فرص المعلومات الوراثية بالحيوانات المنوية وهي التي تؤدي للفشل.

 

الحمل بالحقن المجهري .. تكلفته ومخاطره ونسبة نجاحه

 

الحمل بـ الحقن المجهري وسيلة يلجأ إليها الكثير من الأزواج ويختلف الحقن المجهرى عن الحمل الطبيعى فى أنه يتم الجمع بين البويضات والحيوانات المنوية خارج الجسم في المختبر إليك تكلفة الحقن المجهرى ونسبة نجاح الحمل المجهرى من أول مرة وكم تستغرق عملية الحقن المجهرى.

الحقن المجهري الدكتور ياسين الفقي استشاري جراحة الذكورة الحمل الطبيعي اخبار التوك شو

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