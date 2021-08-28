مزاد حكومي جديد في مصر.. تفاصيل

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية ، التابع لوزارة المالية عن تنظيم فاعلية مزاد سيارات جديدمزاد سيارات جديد ، خاص بسيارات البنك الزراعي قطاع الشرقية في الزقازيق والذى سياتي يوم 14 سبتمبر القادم .

وأوضحت هيئة الخدمات الحكومية ، ان السيارات المشاركة في فاعلية المزاد الجديد ، جميعها ترخص ويكون الراسى عليه المزاد هو المالك الأول لها ، كما أعلنت ان نظام بيع السيارات سيكون سيارة بسيارة منفردة كل واحدة لوط منفصل .

وتشمل السيارات المشاركة في مزاد سيارات البنك الزراعي قطاع الشرقية في الزقازيق ، مكونة من سيارات البيك أب والميكروباص والنقل وبعض السيارات الملاكي ، والتي تشمل تويوتا بيك أب ، و ميكروباص مرسيدس ، و نيسان بيك أب ، و شيفروليه بيك أب .

بالإضافة الى مجموعة متنوعة اخرة من السيارات والتي تشمل ، ميتسوبيشي بيك أب ، و ايسوزو بيك أب ، و بيجو 504 ، و تويوتا ملاكي ، و ميكروباص تويوتا ، و ايسوزو نقل ، و بيد فورد بيك أب.

وسيتم عقد مزاد سيارات البنك الزراعي قطاع الشرقية في الزقازيق في جلسة البيع في يوم 14 سبتمبر المقبل ، كما تتوفر كراسة الشروط والمواصفات للمزاد في الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي في الدقي.