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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مزاد حكومي جديد في مصر.. تفاصيل

مزاد سيارات جديد
مزاد سيارات جديد

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية ، التابع لوزارة المالية عن تنظيم فاعلية مزاد سيارات جديدمزاد سيارات جديد ، خاص بسيارات البنك الزراعي قطاع الشرقية في الزقازيق والذى سياتي يوم 14 سبتمبر القادم . 

 

وأوضحت هيئة الخدمات الحكومية ، ان السيارات المشاركة في فاعلية المزاد الجديد ، جميعها ترخص ويكون الراسى عليه المزاد هو المالك الأول لها ، كما أعلنت ان نظام بيع السيارات سيكون سيارة بسيارة منفردة كل واحدة لوط منفصل .

 

وتشمل السيارات المشاركة في مزاد سيارات البنك الزراعي قطاع الشرقية في الزقازيق ، مكونة من سيارات البيك أب والميكروباص والنقل وبعض السيارات الملاكي ، والتي تشمل تويوتا بيك أب ، و ميكروباص مرسيدس ، و نيسان بيك أب ، و شيفروليه بيك أب .

 

بالإضافة الى مجموعة متنوعة اخرة من السيارات والتي تشمل ، ميتسوبيشي بيك أب ، و ايسوزو بيك أب ، و بيجو 504 ، و تويوتا ملاكي ، و ميكروباص تويوتا ، و ايسوزو نقل ، و بيد فورد بيك أب.

 

وسيتم عقد مزاد سيارات البنك الزراعي قطاع الشرقية في الزقازيق في جلسة البيع في يوم 14 سبتمبر المقبل ، كما تتوفر كراسة الشروط والمواصفات للمزاد في الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي في الدقي. 

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