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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات المسلحة العراقية: انعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة رسالة بأن العراق مستقر

القوات المسلحة العراقية
القوات المسلحة العراقية

 أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول اليوم، السبت، أن انعقاد مؤتمر قمة بغداد بحضور زعماء دول الجوار والدول الصديقة ومسئولين كبار، يعد رسالة اطمئنان للجميع بأن العراق مستقر.
وقال متحدث الجيش العراقي - في تصريح قبيل انعقاد المتمر بغداد للتعاون والشراكة - إن "العراق حقق استقرارا أمنيا، وهو بصدد تحقيق استقرار سياسي واقتصادي على إثر عقد مؤتمر بغداد"، مبينا أن العراق سيشهد، بعد القمة، توافدا للعديد من الدول وجلب الاستثمارات.
وأضاف أن مشاركة زعماء دول الجوار وعدد من دول المنطقة ستترك أثرا كبيرا وستوصل رسالة مهمة إلى العالم بأن الوضع في العراق مستقر.
ويشارك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي سينطلق في وقت لاحق اليوم - الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وصباح خالد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس وزراء دولة الإمارات، ووزير الخارجية الإيراني، وفيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي.
ويسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.
 

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