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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال يومين.. الكشف على 1048 مريضًا بقافلة طبية في المنوفية

صدى البلد

أكد الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، تنفيذ قافلة علاجية مجانية بقرية إسطنها مركز الباجور على مدار يومين.

تم توقيع الكشف الطبي على 1048 مريضا خلال اليومين، وضمت القافلة 10 عيادات متخصصة هي "باطنة، أطفال، جراحة، جلدية ، أسنان، نساء وتوليد ، تنظيم أسرة، أنف وأذن وحنجرة، رمد"، كما تم إجراء 70 تحليلا مختلفا للمرضى، و19 أشعة عادية. 

وأقيم على هامش القافلة ندوات تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 11 مريضا للكشف المبكر  لأمراض الضغط والسكر، كما تم تحويل 11 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم.

 وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ورفع المعاناة عن المواطنين بالمحافظة.

 

المنوفية قافلة طبية محافظة المنوفية الصحة اخبار المحافظات

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