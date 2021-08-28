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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لـ وجهات دولية ومحلية.. مصر للطيران تقترب من تشغيل مائة رحلة منتظمة يوميا

مصر للطيران
مصر للطيران

يشهد جدول التشغيل اليومي، التي تنظمه الشركة الوطنية مصر للطيران، تزايدا ملحوظا في عدد الرحلات اليومية، خاصة في أيام عطلات نهاية الأسبوع، بالمقارنة بالشهور الماضية المتأثر نشاطها بتداعيات الجائحة الوبائية التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عام ونصف.

وفقا لمعدل التشغيل لـ مصر للطيران، فإنه تسير على مدار اليوم، السبت، 92 رحلة جوية لنقل أكثر من 10 آلاف راكب مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين، وهو المعدل الذي يُعد فيها تزايد بشكل ملحوظ عن الفترات السابقة التي كانت لا تتجاوز فيها عدد الرحلات 50 رحلة حتى في أيام نهاية الأسبوع.

رحلات مصر للطيران

وتنظم مصر للطيران، اليوم السبت، 92 رحلة جوية بمعدل 66 رحلة دولية إلى كل من عمَان، تورنتو، دبي، بغداد، مدريد، كازبلانكا، أكرا، لاجوس، تونس، الدوحة، أثينا، لندن، ميلانو، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، جنيف، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، موسكو، أبوظبي، فيينا، ميونيخ، الخرطوم، لارناكا، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، جوهانسبرج، بيروت.

كما تسير مصر للطيران، 21 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وبرج العرب، و 5  رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 10276 راكبا .

إجراءات كورونا

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة على متن رحلات مصر للطيران أو الرحلات الأجنبية أو الخاصة، إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط بإجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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