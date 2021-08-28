السيسي لأهل العراق: حافظوا على بلدكم.. وتعاونوا من أجل المستقبل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة لأهالي العراق قائلا : “ رسالتي إليكم اليوم أنتم أمة عريقة ذات حضارة وتاريخ ولديكم تنوع أعتبره ثراء ، حافظوا على بلادكم وابنوا مستقبلكم وعمروا مدنكم وتعانوا من أجل المستقبل ”.

وأضاف :" أعرب عن تقديري لرئيس الوزراء العراقي بعد الدعوة للمؤتمر الخاص بالعراق، الأمر الذي يمثل المستوى الغير مسبوق في علاقتنا بالأشقاء ، و بدولتي بالأردن والعراق".

وأضاف خلال كلمته بقمة العراق ، العراق واجه تأثيرات بالغة السلبية لإرهاب وحروب ، في سياق تدخلات خارجية متنوعة وفي وقت يواجه عالمنا تحديات ذات طابع عالمي ، وتضائل أمامها الصراعات العرقية والمذهبية ، كورونا وتغير المناخ وتهديده للأجيال المقبلة علينا أن نتوحد باعتماد سياسات حقيقية تحفظ لنا كوكبنا .