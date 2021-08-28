في مصر إخوة حريصين على نهضتكم .. رسالة عاجلة من السيسي لأهالي العراق

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في رسالة لأهالي العراق ، شاركوا في اختيار من يقودكم للأمام الانتخابات مسئولية كبرى والعراق يستحق بكم الاستقرار والتنمية .

وأضاف خلال كلمته بالقمة المنعقدة الآن بالعراق ، نرفض التطلعات غير المشروعة التي تصطدم بإرادة الدول وحقها في تقرير مصيرها ".

وتابع : “ في مصر إخوة حريصين على نهضتكم ومرحبين بنقل خبراتهم في كل المجالات إيمانا بوحدة المصير والهدف ”.

و قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن مصر ترفض كافة التدخلات الخارجية في شئون العراق ،والاعتداءات غير الشرعية على أراضيه وتدعو مختلف الدول لاحترامه واحرام خيارات شعبه .

وأضاف خلال القمة المنعقدة الآن في العراق، نجدد الدعم ونلتزم بالمباديء الثابتةالتي لا خلاف عليها وهي حسن الجوار ومساندة الدول والتناع غير المشروط في شئونها الداخلية والتوقف عن سياسة فرض الامر الواقع بالقوة العسكرية أو المادية ،وضرورة عدم توفير ملاذات آمنة للجماعات المتطرفة أو نقل عناصرها من دول لأخرى .