رسميا.. تحديد موعد مواجهتي بايرن ميونيخ وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

كشف نادي بايرن ميونيخ الألماني، عن جدول مبارياته في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2021 - 2022، حيث ستكون البداية بمواجهة نارية ضد برشلونة.

ويتواجد فريق بايرن ميونخ في مجموعة قوية تضم برشلونة الإسباني وبنفيكا البرتغالي،، ودينامو كييف الأوكراني.

وجاء جدول بايرن ميونخ في دور المجموعات كالتالي:

برشلونة - بايرن ميونيخ، 14 سبتمبر المقبل، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة

بايرن ميونيخ - دينامو كييف، 29 سبتمبر، التاسعة مساء.

بنفيكا - بايرن ميونيخ، 20 أكتوبر، التاسعة مساء.

بايرن ميونيخ - بنفيكا، 2 نوفمبر، التاسعة مساء.

دينامو كييف - بايرن ميونيخ، 23 نوفمبر، السابعة إلا ربع مساء.

بايرن ميونيخ - برشلونة 8 ديسمبر، التاسعة مساء.

يذكر أن آخر مواجهة رسمية، جمعت بايرن ميونيخ وبرشلونة، كانت في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم قبل الماضي، وانتهى اللقاء بفضيحة كروية، حيث فاز العملاق البافاري 8 -2.

كانت قرعة دور المجموعات، من مسابقة دوري أبطال أوروبا أجريت، الخميس الماضي، بمدينة إسطنبول.

وجاءت نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا كالتالي:

المجموعة الأولى : مانشستر سيتي - باريس سان جيرمان - لايبزيج - كلوب بروج

المجموعة الثانية : أتلتيكو مدريد - ليفربول - بورتو - ميلان

المجموعة الثالثة : سبورتنج لشبونة - أياكس - دورتموند - بشكتاش

المجموعة الرابعة: إنتر ميلان - ريال مدريد - شاختار دونيتسك - شيريف المولدوفي

المجموعة الخامسة : بايرن ميونيخ - برشلونة - بنفيكا - ديناموكييف

المجموعة السادسة: فياريال - مانشستر يونايتد - أتالانتا - يونج بويز

المجموعة السابعة: ليل - إشبيلية - سالزبورج - فولفسبورج

المجموعة الثامنة: تشيلسي - يوفنتوس - زينيت - مالمو