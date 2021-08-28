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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. تحديد موعد مواجهتي بايرن ميونيخ وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ ضد برشلونة
بايرن ميونخ ضد برشلونة

كشف نادي بايرن ميونيخ  الألماني، عن جدول مبارياته في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2021 - 2022، حيث ستكون البداية بمواجهة نارية ضد برشلونة.

ويتواجد  فريق بايرن ميونخ في مجموعة قوية تضم برشلونة الإسباني وبنفيكا البرتغالي،، ودينامو كييف الأوكراني.

وجاء جدول بايرن ميونخ في دور المجموعات كالتالي:

برشلونة - بايرن ميونيخ، 14 سبتمبر المقبل، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة

بايرن ميونيخ - دينامو كييف، 29 سبتمبر، التاسعة مساء.

بنفيكا - بايرن ميونيخ، 20 أكتوبر، التاسعة مساء.

بايرن ميونيخ - بنفيكا، 2 نوفمبر، التاسعة مساء.

دينامو كييف - بايرن ميونيخ، 23 نوفمبر، السابعة إلا ربع مساء.

بايرن ميونيخ - برشلونة 8 ديسمبر، التاسعة مساء.

يذكر أن آخر مواجهة رسمية، جمعت بايرن ميونيخ وبرشلونة، كانت في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم قبل الماضي، وانتهى اللقاء بفضيحة كروية، حيث فاز العملاق البافاري 8 -2.

كانت قرعة دور المجموعات، من مسابقة دوري أبطال أوروبا أجريت، الخميس الماضي، بمدينة إسطنبول.

وجاءت نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا كالتالي:

المجموعة الأولى : مانشستر سيتي - باريس سان جيرمان - لايبزيج - كلوب بروج

المجموعة الثانية : أتلتيكو مدريد - ليفربول - بورتو - ميلان

المجموعة الثالثة : سبورتنج لشبونة - أياكس - دورتموند - بشكتاش

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المجموعة الرابعة:  إنتر ميلان - ريال مدريد - شاختار دونيتسك - شيريف المولدوفي

المجموعة الخامسة : بايرن ميونيخ - برشلونة - بنفيكا - ديناموكييف

المجموعة السادسة: فياريال - مانشستر يونايتد - أتالانتا - يونج بويز

المجموعة السابعة: ليل - إشبيلية - سالزبورج - فولفسبورج

المجموعة الثامنة: تشيلسي - يوفنتوس - زينيت - مالمو

بايرن ميونخ برشلونة دوري ابطال أوروبا دور المجموعات بايرن ميونخ ضد برشلونة

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