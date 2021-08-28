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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية التركي: المنطقة تعاني من الانقسامات وآن الأوان لتخطي تلك المرحلة

مولود تشاووش أوغلو
مولود تشاووش أوغلو

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، أن المنطقة عانت كثيرا من الانقسامات وآن الأوان لتخطي هذه المرحلة.

وقال تشاووش أوغلو في كلمة له بمؤتمر بغداد: “يجب ألا يكون العراق ساحة للتنافس بل للتعاون والشراكة”، مؤكدا أن استقرار العراق ينعكس على أمن ويلعب دورا حيويا فيها".

وتابع قائلا “منطقتنا عانت من انقسامات عدة، وآن الأوان أن نتخطي ذلك”.

وأردف تشاووش أوغلو قائلا “لا يمكن للمنطقة أن تستقر دون استقرار العراق ومستعدون للمساعدة في إعادة إعمار العراق عبر تنفيذ مشاريع حيوية”.

وحذر وزير الخارجية التركي من أن “الإرهاب خطر يهدد دول المنطقة ولا مكان له في مستقبل العراق”.

وشدد تشاووش أوغلو على استعداد بلاده لتقديم الدعم للعراق لمواجهة المنظمات الإرهابية، مؤكدا في الوقت ذاته على رفض أنقرة وجود حزب العمال الكردستاني في العراق.

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وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو المنطقة الانقسامات الإرهاب تركيا العراق

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