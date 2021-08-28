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رئيس التحرير
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اقتصاد

العربي : تضاعف مستمر للصادرات المصرية لأسواق سيراليون وفرص هائلة للتعاون المستقبلي

ابراهيم العربى
ابراهيم العربى

أعلن ديفيد فرانسيس وزير الخارجية و التعاون الدولي لدولة  سيراليون عن الانتهاء من الاتفاق مع مجوعة من الشركات المصرية لاقامة محطة كهرباء في دولته بالاضافة الي مصنع للأدوية المصرية مؤكدا على ثقته في قدرات القطاع الخاص المصري في المساهمة علي تحقيق النمو الاقتصادي الذي تتمناه دولته وبما يحقق مصالح جميع الأطراف داعيا المجتمع الأعمال المصري الي عقد بعثة تجارية لاستكشاف كافة الفرص الاستثمارية و التجارية المتاحة علي ارض بلاده .

جاء ذلك خلال لقاءه بوفد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف الافريقية للتجارة و الصناعة برئاسة المهندس ابراهيم محمود العربي والذي نظمته سفارة سيراليون بالقاهرة وبحضور سفراء الكاميرون وغينيا كرينيكاو وزامبيا وبعض من كبار المستثمرين والملحقين التجاريين والدبلوماسيين وضم وفد اتحاد الغرف التجارية المهندس ايمن جريسة المستشار الاقصادي للاتحاد وهبة فيصل مستشارالاتحاد للتعاون الدولي .

وقال فرانسيس  أن ما حققته مصر من تنمية للبنية التحتية واعادة بناء الدولة في وقت قياسي يعد تجربة ملهمة ونموذجا يحتذي في القارة الافريقية وأعرب عن أمله في الاستفادة من التجربة المصرية في مختلف المجالات  مشيرا الي اتجاه بلاده للنهج المصري في اعادة تنظيم قوانين الاستثمار بما يقدم كافة الصمانات لحقوق المستثمرين و يخلق مناخا جاذبا للشركات المصرية للعمل في مجالات التعدين والزراعة و محطات انتاج الطاقة المتجددة والصيد والانتاج السمكي والانشاءات و تنمية البنية التحتية والسياحة موضحا احتياج أسواق بلاده للبضائع المصرية المختلفة .

وأكد أن هناك ارادة سياسية قوية في كلا البلدين لتنمية كافة أوجه التعاون و المضي قدما من أجل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة بما يضع مسؤلية علي مجتمع الاعمال لتنمية العلاقات الاقتصادية للتماشي مع هذا التقارب السياسي و الاجتماعي .

ومن جانبه قال المهندس ابراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية و رئيس اتحاد الغرف الافريقية ان الصادرات المصرية الي  سيراليون قد شهدت تضاعفا سنويا منذ عام 2017 حيث وصلت خلا العام الماضي الي حوالي 5 ملايين دولار بينما ارتفعت بنحو 36.3% خلال خلال 2018 لتسجل 3.98 مليون دولار مقارنة ب  2.92 خلال عام  2017 وتركزت الصادرات المصرية في منتجات الحديد و البلاستيك و الكيماويات والأسمنت بينما تقدر الواردات المصرية من سيراليون  بحوالي 176 ألف دولار فقط .

وأوضح أنه بالرغم من تنامي العلاقات التجارية بين البلدين الا أن حجم التجارة البينية مازال لا يرقي الي عمق العلاقات السياسية والاجتماعية مشيرا الي وجود العديد من الفرص الهائلة أمام المنتجات المصرية في أسواق سيراليون خاصة منتجات الأجهزة الكهربائية والمعدات الزراعة والمنتجات الغذائية و الدوائية بالاضافة الي الفرص الاستثمارية في مجالات التعدين وانتاج الطاقة و الانتاج الزراعي و الحيواني مؤكدا علي وجود فرص هائله للتعاون المستقبلي  للتصنيع المشترك و تجارة القيمة المضافة خاصة في مجالات الصناعات الخشبية والأثاث والمنتجات الغذائية المصنعة .

وأضاف العربي أن الاتحاد يقوم حاليا بالتنسيق مع الجانب السيراليوني لارسال بعثة تجارية موسعة لدراسة كافة الفرص الاقتصادية علي أرض الواقع .

الاتحاد العام للغرف التجارية القطاع الخاص الغرف التجارية التعاون الدولي النمو الاقتصادي البنية التحتية مجتمع الاعمال المصري

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