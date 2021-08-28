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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلجيكا تعلن وصول دفعة جنود من أفغانستان.. وطائرة يونانية تستعد لإجلاء مواطنين أفغان

افغانستان
افغانستان

هبطت طائرة تابعة لشركة الطيران "إير بلجيوم"، اليوم السبت، في مطار ملسبروك العسكري ببلجيكا قادمة من إسلام آباد وعلى متنها 64 عسكريا بلجيكيا.


وذكرت شبكة "أر تي بي أف" الإخبارية البلجيكية، إلى أن وزيرة الدفاع البلجيكية ليدوفين دو دوندر، أعربت عن امتنانها وتقديرها للطريقة التي أنجزت بها المهمة و التي أسفرت عن إجلاء العديد من الأشخاص فى فترة زمنية وجيزة (10 أيام).


يشار إلى أن الحكومة البلجيكية كانت قد أعلنت الأربعاء الماضي أنّها أوقفت عمليات الإجلاء من مطار كابول، في قرار اتّخذته قبيل أيام من إنجاز القوات الأميركية التي تؤمّن الموقع انسحابها من أفغانستان.


وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في تغريدة على تويتر إنّ "الحكومة الفدرالية اتّخذت قراراً بإنهاء عمليات الإجلاء من مطار كابول في ضوء تطوّرات الوضع في أفغانستان".


وكانت طائرات عسكرية بلجيكية أجلت بين الجمعة ومساء الثلاثاء الماضيين من كابول عبر إسلام أباد حوالي 1100 شخص هم مواطنون أوروبيون وأفغان معرّضون للخطر وعائلاتهم، في إطار عملية "الطائرة الورقية الحمراء".
وفي سياق آخر، أعلنت مصادر يونانية أمنية أن طائرة تابعة للحكومة اليونانية مستعدة ومنتظرة في العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، لإجلاء حوالي 18 فردًا من أفغانستان.


وذكرت صحيفة كاثمريني اليونانية /اليوم السبت/ أن هؤلاء الأفغان كانوا قد عملو في الماضي مع السلطات اليونانية، لكن لم يتضح بأي صفة.


جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وحلفاؤها يتسارعون لإجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص من أفغانستان قبل الموعد النهائي الذي حددوه في 31 أغسطس بانتهاء عملية الإجلاء ووسط تدهور الوضع الأمني في البلاد وسيطرة طالبان على الأراضي الأفغانية وتهديدات داعش خرسان.
 

بلجيكا أفغانستان وصول دفعة جنود طائرة يونانية وزيرة الدفاع البلجيكية

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