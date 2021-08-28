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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة :

صرف 2.5 مليون جنيه لـ2624 عاملا غير منتظم بالغربية

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

 أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية بتعيين 1606 شباب، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 26 من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"،  من المسجلين  بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا  4353  شاباً ، كما تم توفير 325  فرصة عمل .

وقال الوزير : إن المديرية قامت باستخراج   1038  ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين ، كما قامت بتخريج  49 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 46 بمنشآت القطاع الخاص .

 وأوضح فتحي دسوقي مدير المديرية - من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال يوليو الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 600 منشآت ( دوري - حملات) ، وإعادة التفتيش على 595 منشأة أخرى ، وأسفر عن تحرير 15 محضراً ، وتلقي 4 شكاوى من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية ، تم بحث شكوتين منها ، وتبقت 2 شكوى ما زالت تحت البحث ، فضلاً عن بحث 230 شكوى أخرى قدمت ورقياً.

وأشار مدير المديرية إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 4 منح مولود بـ  8000 جنيه ، ومنحة وفاة عامل بـ 10 آلاف عامل ، و منحة زواج بمبلغ 3000 جنيه ، فضلاً عن الانتهاء من صرف منحتى عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك لـ 2624 عاملاً مسجلاً بإجمالي 2 مليون و 568 ألفاً و 500 جنيه .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 452 منشأة وإعادة التفتيش على 523 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 95 محضراً للسلامة والصحة المهنية ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 194 منشأت لإزالة المخالفات ، وبحث 49 شكوى في نفس المجال ، كما تم التفتيش على 452 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) .

 

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IMG_7007
محمد سعفان وزير القوى العاملة الغربية مديرية القوى العاملة تعيين 1606 شابا ترخيص مزاولة الحرفة شهادات قياس مستوى المهارة العمالة غير المنتظمة

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