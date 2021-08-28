وزير خارجية سيراليون: الاتفاق مع شركات مصرية لإقامة محطة كهرباء ومصنع للأدوية

كشف ديفيد فرانسيس وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة سيراليون عن الانتهاء من الاتفاق مع مجموعة من الشركات المصرية لإقامة محطة كهرباء بالإضافة إلى مصنعا للأدوية في دولته .

وأكد ثقته في قدرات القطاع الخاص المصري في المساهمة على تحقيق النمو الاقتصادي الذي تتمناه دولته و بما يحقق مصالح جميع الأطراف داعيا مجتمع الأعمال المصري الي عقد بعثة تجارية لاستكشاف كافة الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة على أرض بلاده .

جاء ذلك خلال لقائه بوفد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف الافريقية للتجارة و الصناعة برئاسة المهندس إبراهيم محمود العربي والذي نظمته سفارة سيراليون بالقاهرة وبحضور سفراء الكاميرون وغينيا كرينيكاو وزامبيا وبعض من كبار المستثمرين والملحقين التجاريين والدبلوماسيين وضم وفد اتحاد الغرف التجارية المهندس ايمن جريسة المستشار الاقتصادي للاتحاد وهبة فيصل مستشار الاتحاد للتعاون الدولي .



وقال فرانسيس إن ما حققته مصر من تنمية للبنية التحتية واعادة بناء الدولة في وقت قياسي يعد تجربة ملهمة ونموذجا يحتذي في القارة الأفريقية وأعرب عن أمله في الاستفادة من التجربة المصرية في مختلف المجالات.

وأشار إلى اتجاه بلاده للنهج المصري في اعادة تنظيم قوانين الاستثمار بما يقدم كافة الضمانات لحقوق المستثمرين و يخلق مناخا جاذبا للشركات المصرية للعمل في مجالات التعدين والزراعة و محطات انتاج الطاقة المتجددة والصيد والانتاج السمكي والانشاءات و تنمية البنية التحتية والسياحة موضحا احتياج أسواق بلاده للبضائع المصرية المختلفة .

وأوضح أن هناك إرادة سياسية قوية في كلا البلدين لتنمية كافة أوجه التعاون و المضي قدما من أجل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة بما يضع مسؤولية علي مجتمع الاعمال لتنمية العلاقات الاقتصادية للتماشي مع هذا التقارب السياسي و الاجتماعي .