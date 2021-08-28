مدير بطولة كأس العرب للسيدات: الاتحاد المصري سخر ما يلزم لإنجاح الحدث

قالت الأردنية عبير الرنتيسي مدير بطولة كأس العرب لسيدات كرة القدم المنسق العام، إن الاتحاد العربي للعبة استثمر في الكوادر النسائية العربية من خلال اهتمامه بوجود أكبر عدد من الخبرات التي تعمل في البطولة، بجانب وجود كوادر نسائية تسعى لتطوير خبراتها وستكون البطولة مدخلا مهما للعديد منهن للتواجد في البطولات المقبلة.
وأكدت الرنتيسي أن كرة القدم النسائية تشهد تطورا ملحوظا في المنطقة العربية إلا أنها لاتزال في حاجة لمزيد من الاهتمام من الاتحادات العربية.
وأضافت: "أدرك جيدا معنى أن تقام بطولة كأس العرب للسيدات في هذه الظروف، التي تشهد تحديات صحية إلا أن البروتوكول الصحي المطبق في البطولة أعطى راحة كبيرة للوفود وأسهم في ارتياح عام لدى كل الفرق المشاركة والعاملين بها، و"هدفنا إقامة بطولة ناجحة بكل المقاييس تؤسس لعمل جديد في كرة القدم النسائية مستقبلا سعيا لزيادة العدد المشاركة في النسخات المقبلة".
وشكرت الرنتيسي كل الكوادر العاملة في البطولة سواء من الاتحاد العربي الذي وفر كل متطلبات النجاح واستثمر بالكوادر العاملة خاصة النسائية بمختلف اللجان، بجانب الاتحاد المصري مستضيف البطولة والذي سخر ما يلزم لإنجاح الحدث العربي من ملاعب للمباريات وملاعب التدريب إلى مقر إقامة الوفود.
واختتمت بقولها: "ندرك أن هذه البطولة ستفتح الطريق أمام الكثير من اللاعبات للتواجد في المستطيل الأخضر وستحفز الدول على توسيع قاعدة عملها لتطوير كرة القدم النسائية في الوطن العربي".
وتقام منافسات بطولة كأس العرب للسيدات الثالثة في القاهرة، والتي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد المصري للعبة خلال الفترة من 24 أغسطس الجاري وحتى 6 سبتمبر المقبل.
وتترأس عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العربي لكرة القدم سمر نصار، اللجنة المنظمة للبطولة، وتشغل العنود الغريري منصب عضو اللجنة المنظمة للبطولة.
وفي مجال المنسق العام تعمل كل من بشاير العرفج ولمى العنزي ومها الكثيري من السعودية، ونور سرور من مصر، فيما تتولى الأردنية هبة العابد منصب مسؤولة التحكيم في البطولة بينما تتولى هبة الصباغ رئاسة اللجنة الإعلامية.