مدير بطولة كأس العرب للسيدات: الاتحاد المصري سخر ما يلزم لإنجاح الحدث

قالت الأردنية عبير الرنتيسي مدير بطولة كأس العرب لسيدات كرة القدم المنسق العام، إن الاتحاد العربي للعبة استثمر في الكوادر النسائية العربية من خلال اهتمامه بوجود أكبر عدد من الخبرات التي تعمل في البطولة، بجانب وجود كوادر نسائية تسعى لتطوير خبراتها وستكون البطولة مدخلا مهما للعديد منهن للتواجد في البطولات المقبلة.



وأكدت الرنتيسي أن كرة القدم النسائية تشهد تطورا ملحوظا في المنطقة العربية إلا أنها لاتزال في حاجة لمزيد من الاهتمام من الاتحادات العربية.



وأضافت: "أدرك جيدا معنى أن تقام بطولة كأس العرب للسيدات في هذه الظروف، التي تشهد تحديات صحية إلا أن البروتوكول الصحي المطبق في البطولة أعطى راحة كبيرة للوفود وأسهم في ارتياح عام لدى كل الفرق المشاركة والعاملين بها، و"هدفنا إقامة بطولة ناجحة بكل المقاييس تؤسس لعمل جديد في كرة القدم النسائية مستقبلا سعيا لزيادة العدد المشاركة في النسخات المقبلة".



وشكرت الرنتيسي كل الكوادر العاملة في البطولة سواء من الاتحاد العربي الذي وفر كل متطلبات النجاح واستثمر بالكوادر العاملة خاصة النسائية بمختلف اللجان، بجانب الاتحاد المصري مستضيف البطولة والذي سخر ما يلزم لإنجاح الحدث العربي من ملاعب للمباريات وملاعب التدريب إلى مقر إقامة الوفود.



واختتمت بقولها: "ندرك أن هذه البطولة ستفتح الطريق أمام الكثير من اللاعبات للتواجد في المستطيل الأخضر وستحفز الدول على توسيع قاعدة عملها لتطوير كرة القدم النسائية في الوطن العربي".



وتقام منافسات بطولة كأس العرب للسيدات الثالثة في القاهرة، والتي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد المصري للعبة خلال الفترة من 24 أغسطس الجاري وحتى 6 سبتمبر المقبل.



وتترأس عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العربي لكرة القدم سمر نصار، اللجنة المنظمة للبطولة، وتشغل العنود الغريري منصب عضو اللجنة المنظمة للبطولة.



وفي مجال المنسق العام تعمل كل من بشاير العرفج ولمى العنزي ومها الكثيري من السعودية، ونور سرور من مصر، فيما تتولى الأردنية هبة العابد منصب مسؤولة التحكيم في البطولة بينما تتولى هبة الصباغ رئاسة اللجنة الإعلامية.