مؤتمر بغداد.. الرئيس السيسى للشعب العراقى: حافظوا على بلادكم وشاركوا في الانتخابات

انعقد اليوم السبت، بالعراق مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة وذلك لوضع رؤية في مستقبل العراق الاقتصادي وخاصة في مجال التبادل التجاري وتوسيع الربط الكهربائي الذي سيكون ذا فائدة للشعب العراقي ، وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسى فعاليات المؤتمر وجاءت أهم تصريحاته كالتالى .

السيسي: حريصون على نقل الخبرة والتجربة المصرية بمختلف المجالات لإخواننا في العراق

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره وسعادته بالتواجد من جديد في العراق بلاد الرافدين، إحدى قلاع العروبة ومراكز الحضارة في العالمين العربي والإسلامي.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بـ مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، إن الشراكة مع الأشقاء العراقيين، تأتي ضمن الرغبة الصادقة في تدشين مرحلة جديدة من التعاون البناء عبر آليات فعالة متعددة عبر التعاون الثنائي أو الثلاثي.

وأضاف أن التعاون سيكون على نحو يلبي تطلعات ومصالح شعوبنا، من خلال علاقات ممتدة قائمة على مبادئ راسخة لا نحيد عنها لتحقيق المصالح.

ولفت إلى أن العراق واجه على مدى السنوات الماضية تأثيرات بالغة السلبية من الحروب والإرهاب.

وقال: أقول للشعب العراقي لكم في مصر إخوة حريصون على نقل تجربتهم وخبراتهم في مختلف المجالات.



الرئيس السيسي للعراقيين: حافظوا على بلادكم وشاركوا في الانتخابات



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن العالم بأسره يواجه تحديات كثيرة وعلى رأسه جائحة كورونا ، وتغيرات المناخ ، والأهوال الطبيعية ، وما يمثله من تهديد على الشعوب ، مما يستدعي التوحد في مواجهة كل ما يمكن أن يهدد مستقبل الشباب.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته بمؤتمر بغداد للتنمية والتعاون، أنه لابد من اعتماد سياسات تنموية تحفظ البيئة، موضحا أن الشعوب باتت تستشعر تلك التحديات العالمية وتعمل على إيجاد الحلول لها على أسس علمية.

وأكد : نرى في أشقائنا العراقيين تكاتف عظيم ، بهدف تحقيق الأهداف السامية، وادعو الشعب العراقي:حافظوا عل بلادكم وشاركوا في الانتخابات.

الرئيس السيسي يوجه رسالة للشعب العراقي الشقيق

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن لقاءه بزعماء المنطقة في فرصة ينبغى البناء عليها لتبادل وجهات النظر، والتشاور واستكشاف آفاق التنسيق بيننا، في ظل التطورات الدولية والاقليمية، والتى تستلزم التعاون بشكل بناء، لحل ازمات اليوم والمنظور الواقع الذى نعيشه، وليس اتباعا لتطلعات غير مشروعة تصطدم بقواعد القانون الدولى ولا تحترم ارادة الشعوب وخيارتها السياسية.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال انطلاق مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة إنه يجدد الشكر لدولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى على عقد هذا المؤتمر.

الرئيس السيسي: الدولة العراقية نجحت في التعامل الأمثل مع دحر الإرهاب



قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إن الدولة العراقية نجحت بالتعامل الأمثل فى دحر الإرهاب حيث تمكن الجيش العراقى بالحفاظ على وحدة العراق وأمنه .



وأضاف " السيسى " خلال كلمته بمؤتمر بغداد للشراكة والتعاون ، أن تناول ما تحقق من انجازات لا يكتمل بدون التطرق لجهود الاصلاح الاقتصادى على كافة المستويات وبمختلف القطاعات وهو الامر الذى يعكس اصرار الحكومة العراقية على تمهيد الطريق لنقلة نوعية نستشعر قرب انطلاقها .

وقد انعقد اليوم السبت، بالعراق مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة وذلك لوضع رؤية في مستقبل العراق الاقتصادي وخاصة في مجال التبادل التجاري وتوسيع الربط الكهربائي الذي سيكون ذا فائدة للشعب العراقي.

وتحتضن العاصمة بغداد المؤتمر بمشاركة 9 دول فضلا عن منظمات ودولية ..والدول المشاركة هي:

مصر – السعودية – الأردن – فرنسا – تركيا – إيران – قطر – الإمارات – الكويت.

ويعتبر نقطة تحول جديد في السياسة الخارجية العراقية كما أنه يعتبر نقطة إيجابية لا بد أن تستثمر بالاتجاه الصحيح من أجل تقريب وجهات النظر ما بين دول الجوار ونقل الواقع العراقي وجزء من التجربة العراقية الى تلك الدول ليكون العراق هو نقطة تلاقي لا نقطة تقاطع.

والمؤتمر الذي يحضره لفيف من القادة يسعى لحشد الدعم الإقليمي والدولي من أجل العراق وبهدف تعزيز استقراره وازدهاره، ودعم الجهود المتواصلة التي يبذلها لمواجهة التحديات الضخمة على الصعيد الأمني والاقتصادي.

كما أن المؤتمر يعد خطوة لأهمية الدور العراقي في المنطقة وتذليل الصعاب بين الدول وفتح آفاق التعاون والتبادي التجاري كما ستشكل منعطفاً جديداً بعلاقات العراق مع دول الجوار وكل العالم.

ومن المقرر أن تكون القمة مهمة جدا لتطلعات الشعب العراقي والحكومة الحالية التي ستأتي بعدها حيث تعول العراق كثيراً على هذه القمة من حيث الاقتصاد والأمن والتوافق والانسجام بين الدول المتقاربة والمتجاورة مع العراق وكذلك دول عالم ونأمل بالخير كله في هذه القمة فضلا عن فتح آفاق واتفاقيات تجارية مع كل الدول والارتقاء بالعلاقات التجارية مع كل دول العالم وخاصة الدول المشاركة في هذه القمة .

ومن المقرر أن تكون القمة لها نتائج إيجابية واقتصادية واستثمارية على العراق من حيث دول الجوار وكبريات دول العالم.

ويركز مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون على عدة أمور منها ملفات مهمة ومن ضمنها الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول المشاركة كونها ترتبط بعلاقات ومصالح مشتركة وموارد متباينة في ما بينها الأمر الذي من الممكن أن يؤدي الى أن تتكامل على مستويات مختلفة



وأشار إلى أن متابعتنا للجهود الدءؤبة للدولة العراقية تجعلنا نثق فى نجاحها للتقدم بخطى ثابتة وتستمر مصر فى دعم العراق ونثق فى نجاح الدولة العراقية فى الوفاء بالاستحقاق الانتخابى القادم بما يلبى تطلعات الشعب العراقى فى التقدم بخطى ثابتة فى التطلع للمستقبل الذى يستحقه .

ووجه رسالة للشعب العراقي الشقيق، قائلا إن الشعب الذي يملك هذه الحضارة العر يقة وهذا التاريخ المشرف، يملك بلا شك مستقبلا واعدا على أيدى أبنائها وسواعدهم، مؤكدا أن فى مصر أخوة لهم حريصين على نهضتكم مرحبين بنقل تجربتهم وخبراتهم فى مجالات مختلفة .