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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الخبيري: مشاركة السيسي بمؤتمر بغداد تأكيد للتعاون بين مصر واشقائها العرب

النائب نادر الخبيري
النائب نادر الخبيري

قال النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب،  إن مشاركة  الرئيس عبد الفتاح السيسى في مؤتمر " بغداد للتعاون والشراكة " تأكيد للتعاون بين مصر وأشقائها العرب لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية وصنع مستقبل أفضل للشعوب العربية.


 وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة ل صدي البلد،  أن مشاركة الرئيس السيسي تأتي في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق وتعزيز دوره القومي العربي على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره ، حيث أن أمن العراق هو جزء من الأمن القومي المصري .


وأكد الخبيري ، أن قمة بغداد سيكون لها مردود اقتصادي لدعم موقف العراق وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين  مصر والعراق ودول الجوار والدول الصديقة ، لافتا إلى أن قمة بغداد ستؤدي الي التقارب العربى ومزيدا من التنسيق والتعاون في العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

بغداد العراق مجلس النواب الرئيس السيسي التعاون الاقتصادى

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