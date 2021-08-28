عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل عند دفن السيدات لا يحملها إلا ذو محرم؟ الإفتاء تجيب

نقل جثمان الميت
نقل جثمان الميت

هل عند دفن السيدات لا يحملها إلا ذو محرم من أهلها لحظة الدفن .. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

قالت الدار في فتوى لها، إن "الأولى أن يتولى دفن المرأة محارمها من الرجال وأولاهم بذلك الزوج، فإن لم يوجد منهم أحد أو وجدوا ولكنهم لا يحسنون الدفن يتولى دفنها الأجنبي الصالح".

.
حكم نقل جثمان الميت ، أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها يقول صاحبه : "هل يجوز نقل جثمان الميت من القبر ؟

حكم نقل جثمان الميت
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع ، أمين الفتوى في دار الإفتاء ، أنه لا يجوز نقل جثمان الميت أو المتوفى ، إلا لضرورة ، وهذه الضرورة تكمن في أن يكون القبر الذي فيه الميت موجود في مكان يمكن أن ينبشه السباع فيخرجون الجثمان وينتهكوا حرمته، أو أن يكون هناك مياه جوفية خرجت على الجثمان في القبر ، أو أن يكون في القبر سيتم إحلاله وتجديده لسوء حالته .
نبش القبر
قال الدكتور محمود شلبي، إن نبش القبر ونقل جثمان الميت لا يجوز إلا لعذر شرعي؛ لأن في ذلك انتهاك لحرمته.

وأضاف شلبي في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يجوز فتح القبر ونقل الميت إلى قبر آخر لرؤيا رآها ابن الميت في منامه؟ قول الإمام النووي: «نبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام، إلا لضرورة، بأن دفن بلا غسل، أو في أرض أو ثوب مغصوبين، أو وقع فيه مال أو دفن إلا لغير القبلة» منهاج الطالبين، مشيرًا إلى قول ابن قدامة في المغني: سئل الإمام أحمد بن حنبل عن الميت يخرج من قبره إلى غيره؟ فقال: إذا كان شيء يؤذيه.

وأوضح أنَّه لا يَجوز نبْش القبر ونقل الجثمان من تلك المقبرة إلاَّ لغرض شرعيٍّ صحيح، أو حاجة ملحَّة؛ مشيرًا إلى أن في نبشه إهانة وامتهان واعتداء، ولأنَّه قد يؤدِّي إلى كسْر عظامه، لافتًا إلى أن الرؤيا لا يعمل بها في مثل هذه الأمور؛ لأنها ليست دليلًا شرعيًّا.

وأضاف، أن الرؤيا قد تكون حديث نفس بسبب شعورك بالوضع الذي اكتنف قبر والدك وعدم ارتياحك له، مشيرًا الى أنه لو كانت الرؤيا صادقة فقد يكون غضب الوالد بسبب شيء آخر، فاحرص على طلب المغفرة له، والصدقة عنه وغير ذلك مما دلّ الدليل على وصوله للميت.
 

حكم نقل جثمان الميت دفن السيدات دار الإفتاء المصرية لا ي جوز نب ش القبر الجثمان في القبر نبش القبر ونقل جثمان الميت الامام النووي

ترشيحاتنا

السيسي وماكرون يبحثان زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر

دراسة| متغير دلتا أخطر تحورات كورونا

رسميا .. الكشف عن تويوتا هايلكس GR Sport موديل 2022

الشوط الأول| تعادل إيجابي بين أستون فيلا وبرينتفورد.. ونوريتش يعود أمام ليستر

كينيا تسجل 788 إصابة جديدة بكورونا و28 وفاة

وزارة التعليم ترد على برلماني بشأن جاهزية وسلامة المدارس قبل بدء الدراسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من خالد الغندور على تصريحات موسيمانى بشأن تتويج الزمالك بالدوري

اعتذار وندم.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان | تفاصيل

‏مشادة كلامية بين شيكابالا وأحمد مجاهد أثناء تسليم الزمالك درع الدوري

إلغاء الكأس.. شوبير يكشف خطة اتحاد الكرة لـ الدوري في الموسم المقبل

رغم الاهتمام الفرنسي بضمه.. وجهة مفاجئة لـ مصطفى محمد

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

أول تعليق من محمد رمضان بعد سحب الدكتوراه منه.. شاهد

السودان: نهر الدندر يخرج من مجراه الطبيعي ويقترب من الفيضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

اتورطنا معاه.. أسباب سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان

فيديو جراف.. تعرف على سبب ظهور كلمة ظهور جملة "Lou bott"  على العداد

فيديو جراف.. مقاتل على خط النار.. رحيل حمدي الكنيسي فارس الإذاعة

ليست وهمية.. 8 نجوم حصلوا على الدكتوراة الفخرية من جامعات مرموقة

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: تجديد الخطاب الديني (٢)

بيري محمد تكتب: نادي الداخلية.. مدرسة صناعة اللاعبيين

د.أحمد سعد عقل يكتب: الأسطورة والدكتوراه الفخرية

عمر عاقيل يكتب: صفقات مضروبة

سعد الفقي يكتب: هموم الصحافة الإلكترونية

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

اﻟﻤﺰﻳﺪ