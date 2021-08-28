هل عند دفن السيدات لا يحملها إلا ذو محرم؟ الإفتاء تجيب

هل عند دفن السيدات لا يحملها إلا ذو محرم من أهلها لحظة الدفن .. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

قالت الدار في فتوى لها، إن "الأولى أن يتولى دفن المرأة محارمها من الرجال وأولاهم بذلك الزوج، فإن لم يوجد منهم أحد أو وجدوا ولكنهم لا يحسنون الدفن يتولى دفنها الأجنبي الصالح".

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حكم نقل جثمان الميت ، أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها يقول صاحبه : "هل يجوز نقل جثمان الميت من القبر ؟

حكم نقل جثمان الميت

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع ، أمين الفتوى في دار الإفتاء ، أنه لا يجوز نقل جثمان الميت أو المتوفى ، إلا لضرورة ، وهذه الضرورة تكمن في أن يكون القبر الذي فيه الميت موجود في مكان يمكن أن ينبشه السباع فيخرجون الجثمان وينتهكوا حرمته، أو أن يكون هناك مياه جوفية خرجت على الجثمان في القبر ، أو أن يكون في القبر سيتم إحلاله وتجديده لسوء حالته .

نبش القبر

قال الدكتور محمود شلبي، إن نبش القبر ونقل جثمان الميت لا يجوز إلا لعذر شرعي؛ لأن في ذلك انتهاك لحرمته.

وأضاف شلبي في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يجوز فتح القبر ونقل الميت إلى قبر آخر لرؤيا رآها ابن الميت في منامه؟ قول الإمام النووي: «نبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام، إلا لضرورة، بأن دفن بلا غسل، أو في أرض أو ثوب مغصوبين، أو وقع فيه مال أو دفن إلا لغير القبلة» منهاج الطالبين، مشيرًا إلى قول ابن قدامة في المغني: سئل الإمام أحمد بن حنبل عن الميت يخرج من قبره إلى غيره؟ فقال: إذا كان شيء يؤذيه.

وأوضح أنَّه لا يَجوز نبْش القبر ونقل الجثمان من تلك المقبرة إلاَّ لغرض شرعيٍّ صحيح، أو حاجة ملحَّة؛ مشيرًا إلى أن في نبشه إهانة وامتهان واعتداء، ولأنَّه قد يؤدِّي إلى كسْر عظامه، لافتًا إلى أن الرؤيا لا يعمل بها في مثل هذه الأمور؛ لأنها ليست دليلًا شرعيًّا.

وأضاف، أن الرؤيا قد تكون حديث نفس بسبب شعورك بالوضع الذي اكتنف قبر والدك وعدم ارتياحك له، مشيرًا الى أنه لو كانت الرؤيا صادقة فقد يكون غضب الوالد بسبب شيء آخر، فاحرص على طلب المغفرة له، والصدقة عنه وغير ذلك مما دلّ الدليل على وصوله للميت.

