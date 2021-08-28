وزارة التعليم ترد على برلماني بشأن جاهزية وسلامة المدارس قبل بدء الدراسة

تلقى المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، ردا من وزارة التربية التعليم، على السؤال المقدم من النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لوزارة التربية والتعليم، بشأن دورية اختبار سلامة الأبنية بالمدارس.

وقالت الوزارة في خطابها لرئيس مجلس مجلس النواب:"أرجو التفضل بالاحاطة بأنه ببحث الموضوع مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أفادت أن إجمالي عدد المدارس بإدارة العمرانية التعليمية (49) مدرسة، وتم التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال العالم الدراسي، وتم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة بمدارس الإدارة، ويتم التنسيق مع الإدارة التعليمية واتخاذ إجراءات بالمدارس للمرور الدوري على المدارس وتجديد احتياجات الصيانة اللازمة لها.

وأوضح النائب إيهاب منصور أن السؤال الذي سبق وتقدم به لوزارة التربية والتعليم، يأتي ضمن متابعته السنوية لهذا الأمر، في إطار الاطمئنان على حياة وسلامة أبنائنا التلاميذ والطلاب قبل العام الدراسي الجديد.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أنه يطلب سنويا نزول لجان من الوزارة ومهندسين استشاريين للتأكد من سلامة وجاهزية المباني التعليمية، وهو ما يتم الاستجابة له بالفعل.