عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزارة التعليم ترد على برلماني بشأن جاهزية وسلامة المدارس قبل بدء الدراسة

الدكتور طارق شوقى
الدكتور طارق شوقى وزير التعليم

تلقى المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، ردا من وزارة التربية التعليم، على السؤال المقدم من النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لوزارة التربية والتعليم، بشأن دورية اختبار سلامة الأبنية بالمدارس.

وقالت الوزارة في خطابها لرئيس مجلس مجلس النواب:"أرجو التفضل بالاحاطة بأنه ببحث الموضوع مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أفادت أن إجمالي عدد المدارس بإدارة العمرانية التعليمية (49) مدرسة، وتم التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال العالم الدراسي، وتم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة بمدارس الإدارة، ويتم التنسيق مع الإدارة التعليمية واتخاذ إجراءات بالمدارس للمرور الدوري على المدارس وتجديد احتياجات الصيانة اللازمة لها.

وأوضح النائب إيهاب منصور أن السؤال الذي سبق وتقدم به لوزارة التربية والتعليم، يأتي ضمن متابعته السنوية لهذا الأمر، في إطار الاطمئنان على حياة وسلامة أبنائنا التلاميذ والطلاب قبل العام الدراسي الجديد.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أنه يطلب سنويا نزول لجان من الوزارة ومهندسين استشاريين للتأكد من سلامة وجاهزية المباني التعليمية، وهو ما يتم الاستجابة له بالفعل.

وزارة التربية التعليم الهيئة العامة للأبنية التعليمية الإدارة التعليمية مهندسين استشاريين المدارس

ترشيحاتنا

السيسي وماكرون يبحثان زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر

دراسة| متغير دلتا أخطر تحورات كورونا

رسميا .. الكشف عن تويوتا هايلكس GR Sport موديل 2022

الشوط الأول| تعادل إيجابي بين أستون فيلا وبرينتفورد.. ونوريتش يعود أمام ليستر

كينيا تسجل 788 إصابة جديدة بكورونا و28 وفاة

وزارة التعليم ترد على برلماني بشأن جاهزية وسلامة المدارس قبل بدء الدراسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من خالد الغندور على تصريحات موسيمانى بشأن تتويج الزمالك بالدوري

اعتذار وندم.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان | تفاصيل

‏مشادة كلامية بين شيكابالا وأحمد مجاهد أثناء تسليم الزمالك درع الدوري

إلغاء الكأس.. شوبير يكشف خطة اتحاد الكرة لـ الدوري في الموسم المقبل

رغم الاهتمام الفرنسي بضمه.. وجهة مفاجئة لـ مصطفى محمد

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

أول تعليق من محمد رمضان بعد سحب الدكتوراه منه.. شاهد

السودان: نهر الدندر يخرج من مجراه الطبيعي ويقترب من الفيضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

اتورطنا معاه.. أسباب سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان

فيديو جراف.. تعرف على سبب ظهور كلمة ظهور جملة "Lou bott"  على العداد

فيديو جراف.. مقاتل على خط النار.. رحيل حمدي الكنيسي فارس الإذاعة

ليست وهمية.. 8 نجوم حصلوا على الدكتوراة الفخرية من جامعات مرموقة

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: تجديد الخطاب الديني (٢)

بيري محمد تكتب: نادي الداخلية.. مدرسة صناعة اللاعبيين

د.أحمد سعد عقل يكتب: الأسطورة والدكتوراه الفخرية

عمر عاقيل يكتب: صفقات مضروبة

سعد الفقي يكتب: هموم الصحافة الإلكترونية

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

اﻟﻤﺰﻳﺪ