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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب "الشعب" النمساوي يجدد ثقته في كورتس بنسبة أصوات 99,4%

حزب الشعب
حزب الشعب

جدد حزب الشعب، الذي يقود الائتلاف الحكومي في النمسا، الثقة في المستشار الفيدرالي سباستيان كورتس رئيساً للحزب لفترة جديدة؛ بحصوله على 4ر99 في المائة من أصوات أعضاء الحزب.
وقال الحزب - خلال مؤتمره العام، الذي عقد اليوم /السبت/ في مدينة سانت بولتن عاصمة ولاية النمسا السفلي - إن "كورتس حصل على نتيجة قياسية وغير مسبوقة في تاريخ الحزب، وهي تفوق ما سبق أن حصل عليه هو نفسه عندما بدأ رئاسته للحزب لأول مرة في عام 2017، كما تعد أفضل نتيجة حصل عليها أي رئيس حزب في النمسا على الإطلاق".
وقال كورتس، في أول تصريح عقب فوزه، "أشكر أعضاء الحزب على هذا الدعم القوي الذي يمنحني الكثير من القوة".
وعقدت الانتخابات تحت رئاسة حاكم ولاية تيرول جونثر بلاتر، وشارك فيها عدة آلاف من أعضاء الحزب، الذي يقود الحكومة بالمشاركة مع حزب الخضر اليساري.
جدير بالذكر أن رينهولد ميترلينر كان قبل انتخابات اليوم الرئيس الأعلى حصدًا للأصوات في عام 2014، حيث فاز بنسبة 99,1 في المائة.
 

الانتخابات فترة جديدة الحكومة الفيدرالى انتخابات رئاسة حزب الشعب

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