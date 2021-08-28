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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وست هام يتعادل مع كريستال بالاس.. وإيفرتون يفوز على برايتون بثنائية

وست هام
وست هام

تعادل فريق وست هام يونايتد مع كريستال بالاس بهدفين لمثلهما، في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح بابلو فورناليس التسجيل لوست هام في الدقيقة 39، لكن كونور كاراجير عادل النتيجة لكريستال بالاس في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 68، سجل ميشيل أنطونيو الهدف الثاني لوست هام، قبل أن يعود كاراجير ليسجل ثاني أهدافه وهدف التعادل لكريستال في الدقيقة 70، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد وست هام للنقطة السابعة في المركز الأول، فيما تحصل كريستال بالاس على نقطته الثانية في المركز الرابع عشر.

وفي مباراة اخرى، فاز إيفرتون على برايتون بثنائية، حيث افتتح جراي التسجبل للتوفيز في الدقيقة 41.

وفي الدقيقة 58، سجل دومينيك كالفرت لوين الهدف الثاني لإيفرتون من ضربة جزاء ليؤكد ارتفاع رصيد فريقه للنقطة السابعة في المركز الثاني.

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