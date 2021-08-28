عز العرب يكشف دلالات مشاركة الرئيس السيسي في قمة العراق

قال محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تعليقا على زيارة الرئيس السيسي إلى العراق ومشاركته في قمة بغداد، إن هناك محاولة لتدارك تداعيات الغياب العربي فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية الساخنة.

وأضاف محمد عز العرب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" نحن أمام بدء مرحلة جديدة من تواجد الدول الرئيسية في المنطقة مثل مصر ودول الخليج في القضايا الإقليمية الساخنة ".

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وتابع محمد عز العرب :" نحن أمام إعادة الاعتبار لمفهوم سيادة الدول ومن يتابع خطابات وكلمات الرئيس السيسي في مناسبات مختلفة نجد أن الكلمة المحورية في خطاباته هي الدولة الوطنية ".

وأكمل محمد عز العرب :" المجتمعات بلا دول تصبح في مهب الريح ومن الضروري التأكيد على مفهوم الدولة الوطنية ".

ولفت محمد عز العرب :" هناك رغبة من الدول العربية لـ التوافق والتفاهم مع الدول الإقليمية إن أرادت دعم الاستقرار في الإقليم “، مضيفا:” هناك محددات للعلاقة بين مصر وقطر منها المصالح القائمة والتهديدات المحتملة والأخطار التي يجب التوصل فيها لحل حاسم".