أشرف زكي يوضح عقوبة مزاولة العمل الفني دون ترخيص

بعد حكم المحكمة اليوم ..

كشف دكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، حقيقة حكم المحكمة اليوم ؛بالسماح بمزاولة العمل الفني من دون ترخيص.



قال زكي فى تصريحات خاصة لموقع صدى البلد :"حكم المحكمة اليوم ينص على إلغاء قرار حبس من يزاولون العمل الفني دون ترخيص ".

أضاف أشرف زكي :" قبل ذلك كانت هناك عقوبة لمن لا يحصل على ترخيص ويزاول المهنة .. فانه سيعاقب بالحبس والغرامة؛ لتقتصر بعد حكم اليوم على الغرامة فقط ".

قرار المحكمة الدستورية :



قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي اليوم السبت، بعدم دستورية المادة (5 مكررًا) من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية المعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2003، فيما نصت عليه من عقوبة الحبس فى مجال سريانها على نص الفقرة الثانية والشطر الأخير من الفقرة الرابعة من المادة (5) من القانون ذاته، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

وتأسس الحكم على أن ما ورد بنص المادة (5) من القانون المشار إليه من حظر التعاقد أو التشغيل لغير الأعضاء العاملين بالنقابة أو غير الحاصلين على تصاريح عمل مؤقتة، وكذلك عقوبة الغرامة الواردة بنص المادة (5 مكررًا) من ذلك القانون، لكل من يخالف ذلك، يتوافق مع أحكام الدستور. أما بخصوص عقوبة الحبس المرصودة لمن يزاول العمل الفنى دون أن يكون مرخصًا له بذلك من النقابة المختصة، فيتعارض مع حرية الإبداع الفنى، بوصفها فرعًا من حرية التعبير، ومظهرًا من مظاهرها.