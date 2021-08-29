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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في نقاط .. مصاريف استخراج شهادات لقاح كورونا للراغبين في السفر

مصاريف استخراج شهادات
مصاريف استخراج شهادات لقاح كورونا للراغبين في السفر

حددت وزارة الصحة والسكان رسوم استخراج شهادة مؤمنة للحاصلين على لقاح كورونا، للمواطنين الراغبين في السفر او التعاملات المحلية، او لغير المصرين المقيمين علي ارض مصر.

وجائت المصاريف كالتالي:

- 250 جنيهًا مصاريف إدارية لاستخراج الشهادات للراغبين في السفر إلى الخارج.

- 100 جنيه مصاريف إدارية للمواطنين الراغبين في الحصول على شهادات محلية لتقديمها بمختلف الجهات التي تتطلبها داخل مصر.

- 10 دولارات مصاريف إدارية لغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

- تلك الشهادات لن يتم استخراجها إلا بعد الحصول على لقاح كورونا ولا يمكن تزويرها.
-تخصيص الخط الساخن للوزارة 105، للتساؤلات المتعلقة بتسجيل لقاح كورونا للسفر.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

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