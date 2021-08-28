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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب بيراميدز: لن أتحدث عن الصفقات الجديدة وهدف إبراهيم حسن غير معقول

اليوناني تاكيس جونياس
اليوناني تاكيس جونياس

هنأ اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز لاعبيه على الأداء الرائع والنتيجة الكبيرة والفوز بستة أهداف نظيفة أمام غزل المحلة، مشددا على أنه كان من الضروري تحقيق الفوز الرابع على التوالي، والمباراة الثالثة على التوالي التي لا تهتز فيها شباك الفريق، مشيرا إلى أنه سعيد بختام الموسم بصورة مثالية وإنهاء الدوري في المركز الثالث.

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شدد على أن لاعبي بيراميدز أثبتوا أنهم يمتلكون إمكانيات هائلة ويستحقون المزيد في الفترة المقبلة، ويوجه لهم التحية على الأداء الرائع وتقبل طريقة اللعب الجديدة التي يطبقها الفريق في هذه الفترة، مشيرا إلى أن الموسم لم ينته بعد حيث انتهى الدوري ويتبقى كأس مصر وهو لقب موسم يسعى الفريق للفوز به، مشددا على أنه ليس الوقت المناسب للحديث عن الصفقات الجديدة ولكنه يثق بشدة في إدارة النادي ووعيهم الشديد بشأن احتياجات الفريق في المرحلة المقبلة.

أكد المدرب أنه من المهم جدا للاعبين والأندية ولمصر أن تستمر بطولة كأس مصر وتستكمل حتى النهاية، ومن مصلحة الأندية أنه بعد انتهاء الكأس تحصل الأندية على ٣ أسابيع راحة سلبية قبل بدء الموسم الجديد، خاصة وأنه من غير الجيد لعب ٣ أو ٤ مواسم متتالية بدون راحة سلبية.

أشار إلى أنه ظل لمدة سنة ونصف بدون عمل لرغبته في تولي مهمة تدريب أحد أكبر الأندية في مصر وبالفعل كان بيراميدز هو الاختيار المثالي، و فخور بوجوده على رأس فريق بهذا الحجم والقوة وسيعمل على تجهيز بيراميدز لبدء الموسم المقبل بصورة مثالية.

أكد أنه كان يعرف كل لاعبي بيراميدز قبل أن يتولى مهمة تدريب الفريق ويعلم كل شيء عنهم ولم يكن هناك وقتا طويلا لتعليم اللاعبين طريقته، مشددا على أن هدف إبراهيم حسن في المحلة غير معقول ولا يصدق وهو يبين الإمكانيات الفنية والعقلية التي يمتلكها اللاعب وهو أفضل هدف من وجهة نظره في هذا الموسم وسعيد له على هذا المستوى الرائع.

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