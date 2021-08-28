من ركلة جزاء..محمد صلاح يسجل هدف التعادل لصالح ليفربول في شباك تشيلسي

سجل محمد صلاح هدف التعادل لصالح فريق ليفربول في شباك نظيره تشيلسي، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وأحتسب الحكم ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بعد أن لمس جيمس الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها صلاح بنجاح.

وجاء هدف تشيلسي في الدقيقة 22 لـصالح تشيلسي عن طريق كاي هافيرتز.

وجاء أول كرة خطيرة من هارفي إليوت بعدما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار القائم الأيسر خارج الملعب.

ليفربول وتشيلسي لايف

وسجل محمد صلاح، في تسجيل ثاني أهدافه في الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي، بعدما حرمته تقنية الفيديو من هدفه الذي أحرزه في شباك بيرنلي، الأسبوع الماضي، بداعي التسلل.

على الجانب الآخر، يطمح فريق تشيلسي “بطل أوروبا الموسم الماضي” بقيادة مديره الفني توماس توخيل، في اقتناص الفوز من ليفربول، للسير بخطى ثابتة نحو الصدارة.