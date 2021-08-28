الشوط الأول..محمد صلاح يعدل النتيجة لـ ليفربول أمام تشيلسي في اللحظات الأخيرة

أنهي فريق ليفربول الشوط الأول متعادلا مع نظيره تشيلسي بهدف لمثله، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاء الهدف الأول بالدقيقة 22، ريتشي جيمس أرسل الكرة داخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية ليحولها هافرتس برأسية من على القائم الأول وتمر من فوق الحارس أليسون في أقصى الزاوية اليسرى داخل الشباك ليتقدم تشيلسي على ليفربول.

واحتسب الحكم ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بعد أن لمس جيمس الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها محمد صلاح بنجاح ويسجل هدف التعادل.

وتوقفت المباراة بسبب سقوط كانتي على أرضية الملعب بعد كرة مشتركة مع ماني نزول الطاقم الطبي لإسعافه.

وحافظ ليفربول على نسبة استحواذه على الكرة بنسبة 51% مع أربع تسديدات خارج المرمي.

وجاء أول كرة خطيرة من هارفي إليوت بعدما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار القائم الأيسر خارج الملعب.

ومع الدقيقة 10، أرسل ترينت أرنولد تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء وصلت لجوردان هندرسون المنطلق داخل منطقة الجزاء الذي سددها مباشرة ولكن مرت لخارج الملعب.

ليفربول وتشيلسي لايف

ويأمل محمد صلاح، في تسجيل ثاني أهدافه في الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي، بعدما حرمته تقنية الفيديو من هدفه الذي أحرزه في شباك بيرنلي، الأسبوع الماضي، بداعي التسلل.

على الجانب الآخر، يطمح فريق تشيلسي “بطل أوروبا الموسم الماضي” بقيادة مديره الفني توماس توخيل، في اقتناص الفوز من ليفربول، للسير بخطى ثابتة نحو الصدارة.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي بث مباشر

وتغلب تشيلسي على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة في افتتاح مشواره في الدوري الإنجليزي، بينما فاز على آرسنال بهدفين دون رد في الجولة الثانية.