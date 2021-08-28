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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يبحث مع وزيرة الثقافة دعم القرى الأكثر احتياجا

صدى البلد

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه اللواء أركان محب حبشى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والتي تزور المحافظة اليوم السبت لحضور الحفل الختامى للأنشطة الثقافية والفنية لفعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى يقيمها فرع ثقافة أسيوط بمدرسة ساحل سليم الصناعية بنين بقرية المطر التابعة لمركز ساحل سليم ضمن مشروعات مبادرة " حياة كريمة " والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى في إطار جهود الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد .

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حضر الاستقبال المخرج الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية والدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية .


وعبرت وزيرة الثقافة عن سعادتها لزيارة محافظة أسيوط للمرة الثالثة ،مشيدة بالفعاليات الثقافية والفنية التى تم تنظيمها بمركز ساحل سليم على مدار شهر كامل ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة مؤكدة على الحراك الثقافي الذى تشهده المحافظة بمختلف قصور ومكتبات الثقافة بالقرى والمراكز لنشر الحركة الثقافية وتنمية المواهب الشابة وصقل خبرات ومواهب المثقفين الشباب وتنمية روح الابتكار والابداع لديهم وتعميق قيم الولاء والانتماء وحب الوطن.


من جانبه أكد محافظ أسيوط أهمية دور الثقافة في تطور المجتمع وبناء الانسان والتصدي للأفكار المغلوطة ورفع الوعي بجانب تحسين الذوق العام والارتقاء بالمواطن ورفع مستوى المجتمع وتطوره في شتى المجالات ،كما اشاد المحافظ بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة واستهدافها للقرى الاكثر احتياجا ، مشيرًا إلى إن قطاع الثقافة يأتي في مقدمة أولوياته معلنًا دعمه الكامل للنهوض بقصور ومكتبات الثقافة وامتداد أنشطتها لتصل إلى جميع القرى والنجوع وتنمية النشاط الثقافي والفنون ورعاية المهرجانات والمؤتمرات الثقافية والفنية والتنوع في تلك الأنشطة بما يخدم جهود الدولة في هذا المجال.

محافظ أسيوط اللواء عصام سعد وزيرة الثقافة حياة كريمة

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