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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دينا أبو السعود تكشف عنصرا جديدا ومهما جدا للبشرة بكريم بينكى

دينا ابو السعود
دينا ابو السعود

قالت الدكتورة دينا أبو السعود خبيرة التجميل إن كريم بينكى  يحتوى على المواد الغذائية ومفيد لترطيب وتقشير البشرة من الدرجة الأولى، كما أنه الفعال والأنسب لأصحاب البشرة الدهنية، وذلك لأنه المياه من المواد الرئيسية له وليس الزيت.

وقالت  دينا أبو السعود  خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز خلال برنامج «ست الستات» المذاع على قناة «صدى البلد» إن العبوة الصغيرة من كريم بينكي مميزة وعملية جدا لأنه يمكن أخذها في كل مكان خاصة في المصايف أمام البحر أو حمام السباحة، وأعلنت عن توفير عبوات صغيرة من كريم بينكي للبشرة بأحجام 50 م، 100م،  بناء على طلب من العملاء.

ونصحت  دينا أبو السعود، بوضع كريم بينكي كل ساعتين، موضحا أن الكريم بخلاصة الشاي الأخضر والتوت البري والساليسين، والصابون مزود بأنواع كثيرة منها العسل، والفحم، وفيتامين e،  والجوز الهند، والطمي المغربي.

وأوضحت دينا أبو السعود، إن مشكلة النمش تكمن في زيادة إفراز صبغة الميلانين ، الناتج عن التعرض لفترة طويلة لـ أشعة الشمس ، بدون استخدام كريم " بينكي " .

وأكدت  دينا أبو السعود، أن كريم " بينكي " من أفضل الكريمات التي تساعد على توحيد لون البشرة والوقاية من النمش .

 

كما أكدت " كريم بينكي" يساعد على الحفاظ على تجديد خلايا البشرة ، والوقاية من خلايا الجلد الميتة ، بدون الحاجة للجلوس فترات طويلة ، خوفا من التعرض من أشعة الشمس، أن " كريم بينكي"  يحتوي على مواد طبيعية تساعد على التقشير بدون أية أثار جانبية .

ولفتت إلى أن  كريم بينكى يحل مشاكل البشرة ويجمع كافة الخواص والمميزات فى عدد كبير من الكريمات بمفعول كريم واحد  خاصة أنه يحتوى على مكونات طبيعية يفتح الهالات السوداء ، النمش ، البقع السوداء ، ويمد البشرة ب الترطيب والمحتوى المائى .


يذكر أن كبسولات البروبيوتيك مليئة بالبكتيريا الجيدة التي تحمي البشرة من الجذور الحرة وتقلل من البقع السوداء وتحافظ على الرطوبة وتهدئ التهاب الجلد.

دينا أبو السعود المواد الغذائية جوز الهند الهالات السوداء تقشير البشرة

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